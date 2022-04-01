Нижняя палата парламента Белоруссии одобрила изменения Уголовного кодекса, предусматривающие ужесточение наказания за покушение на совершение терактов, вплоть до смертной казни.
"В двух чтениях принят проект Закона "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы Палаты представителей в среду, пишет interfax
Проект закона подготовлен для "оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью", - отметили в парламенте.
"Законопроектом предлагается внесение изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за покушение на совершение актов терроризма", - говорится в сообщении.
"Вы посмотрите, в какой непростой внешнеполитической ситуации мы сегодня живем. И очевидно, что продолжается дестабилизация общественно-политической и экономической обстановки в нашей стране. Если раньше это было менее радикально, то теперь видим конкретные радикальные проявления и радикальные призывы, которые, к сожалению, поддерживаются и иностранными государствами, и организациями. Правоохранительные органы фиксируют значительное количество террористических устремлений в отношении критически важных объектов, инфраструктурных объектов: транспортных, военных, энергетических. И сегодня нужно поставить четкий законодательный барьер. Меры на совершение таких преступлений должны быть адекватными, упреждающими, превентивными", - сказала один из авторов проекта, депутат Марина Ленчевская .
Депутат подчеркнула: граждане Беларуси должны чувствовать себя защищенными.
"Что меняется: сегодня предлагается ввести за преступления, которые касаются террористических актов, такой вид наказания, как смертная казнь за покушение на преступление - неоконченный состав преступления по независящим обстоятельствам, но мог бы привести к серьезным чрезвычайным происшествиям и массовой гибели людей, - отметила она. - Еще раз повторюсь: эта мера абсолютна адекватна, должна быть закреплена законодательством. Граждане Беларуси должны быть защищены. И напомню: если кто-то все-таки одумается и своевременно сообщит о приготовлении террористического акта, в соответствии с уголовным законодательством будет освобожден от уголовной ответственности. Это выбор каждого человека", цитирует Марину Ленчевскую издание Белта
"На мой взгляд, эта мера вызвана временем и рядом обстоятельств. Общественные обсуждения не проводились, но я думаю, что граждане Беларуси позитивно поддержат данные изменения, потому что это безопасность каждого из нас. Посмотрите, что происходит в сопредельных странах. В России уже выявлено несколько фактов подготовки совершения террористических актов. Повторюсь, эта мера сегодня необходима", - добавила Марина Ленчевская.