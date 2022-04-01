Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев заявил, что необходимо гарантировать взаимное ненападение, пишет novostipmr
Абсолютно контрпродуктивная война против истории и здравого смысла, которая ведется властями Молдовы, а также выбранный ими курс на сближение с ЕС и НАТО являются свидетельством того, что у Молдовы и Приднестровья разные пути. Об этом заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев в интервью информационному агентству «Интерфакс».
«Я считаю, что мы сегодня находимся в той ситуации, когда руководство Молдовы должно проявить мудрость, адекватный подход к текущим реалиям, осознать эти реалии, сесть за стол переговоров с руководством Приднестровья и подписать окончательный всеобъемлющий мирный договор, где гарантировать взаимное ненападение, - подчеркнул Виталий Игнатьев. - Я думаю, на этом мы должны поставить точку и закончить этот конфликт».
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что де-факто Молдова сама создала юридические основания для существования независимого Приднестровья, причем точка невозврата была пройдена еще 17 сентября 2006 года, когда народ ПМР на референдуме проголосовал за построение независимого государства.
Специальные корреспонденты Интерфакс Вячеслав Терехов и Андрей Новиков беседуют с министром иностранных дел ПМР Виталием Игнатьевым: Настало время увеличить российскую группу войск в Приднестровье? - Красный режим террористической угрозы – это очень серьезно. Не считают ли власти Приднестровья, что в такой ситуации необходимо увеличить российскую группу войск в Приднестровской молдавской республике?
- Мы пока так вопрос не поднимали и не ставили, пока для этого не усматриваем оснований. Миротворческая операция обеспечивает весь необходимый режим в рамках контролируемой зоны безопасности. Пока ситуация находится в достаточно стабильной ситуации, под контролем. Я отмечу, что есть особый орган, который руководит миротворческой операцией - это Объединенная контрольная комиссия, которая принимает решения по форматам операции. Насколько я знаю, таких решений нет, поэтому пока все остается в прежнем режиме.
- Исходя из вашего ответа, каких-то обращений к России за военной помощью и дополнительными вооружениями нет?
- На данном этапе мы не усматриваем оснований для этого. Я как министр иностранных дел Приднестровья нахожусь на постоянной связи с полномочными представителями МИД России, мы постоянно и активно контактируем. У нас есть возможность сверки часов, но никаких дополнительных обращений мы пока не планируем.
- Видите ли вы какую-то угрозу дальнейшей эскалации, и какова роль России здесь могла бы быть? И связанный с этим вопрос: замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, заявил, что очень не хотелось бы видеть реализацию сценария, при котором России пришлось бы вмешиваться в конфликт вокруг Приднестровья. Есть ли риски и вероятен ли такой сценарий, при котором России пришлось бы вмешиваться в эту ситуацию?
- Во-первых, роль России исторически в нашем региональном пространстве – это роль миротворца, это то государство, которое обеспечило мир на 30 лет между Молдовой и Приднестровьем и создало основания для политического мирного диалога. Мы ведем его уже на протяжении трех десятилетий. Поэтому Россия, безусловно, пользуется доверием у населения Приднестровья. Я думаю, и у молдавского населения тоже. Поэтому, конечно, мы связываем надежды на мир и безопасность с Российской Федерацией.
Что касается кризисных, конфликтных сценариев, то понятно, что в современных условиях, наверное, нельзя ничего исключать, но, безусловно, надо прилагать все необходимые усилия для недопущения эскалации. Конечно же, необходимо проработать разные прогнозы и сценарии и быть готовыми к любой ситуации. Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы обеспечить мир и безопасность. Мы не являемся угрозой для Украины, и руководство Приднестровья многократно официально заявляло о том, что никаких планов или подготовительных действий в отношении Украины не ведется.
Актуален еще вопрос об интеграции Молдовы и Приднестровья? - По поводу интеграции Приднестровья в Молдавию, рассматривалась ли такая возможность, или, что называется, точка невозврата пройдена в этом вопросе?
- Вообще так вопрос не ставится, и никогда не ставился в последние годы. У нас есть переговорный процесс, вы знаете, что мы ведем диалог, сегодня у нас есть так называемая гуманитарная корзина, и целый пакет соглашений, который, кстати сказать, Молдова не исполнила. Поэтому даже простые и простейшие вопросы в настоящее время с Молдовой невозможно решать, в том числе вопросы о поставке лекарств, продуктов питания. Тем более в пасхальные праздники. Мы вынуждены были целый ряд грузов вернуть обратно в Приднестровье, в том числе мясо, яиц куриных, и так далее. И повторюсь, лекарства, которые нужны людям. Поэтому в этих условиях, конечно же, Кишинев абсолютно недоговороспособный партнер, цитирует министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева interfax