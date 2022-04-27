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Власти Молдовы исключили военное решение приднестровского вопроса

Власти Молдовы исключили военное решение приднестровского вопроса

Кишинев намерен урегулировать приднестровский конфликт исключительно мирным путем, исключая военные и силовые действия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бюро по реинтеграции кабмина Молдавии.

"Урегулирование приднестровского вопроса может быть достигнуто политическим путем и только на основе мирного решения, исключая военные и другие силовые действия, а также на основе принципов демократизации и демилитаризации региона, уважения суверенитета и территориальной целостности Молдавии, в пределах ее международно признанных границ", — говорится в комментарии.

В ведомстве подчеркнули, что позиция страны по урегулированию конфликта была прописана в законе от 2005 года и с тех пор не изменилась.

Ранее советник Офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина готова захватить Приднестровье, если последует официальное обращение Кишинева по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова украинского политика "достаточно провокационными".
  • Сегодня, 15:52
  • DTV
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