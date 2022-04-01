Надпись "Донбасс" будет нанесена на вторую ступень ракеты-носителя "Союза-2.1а", предназначенную для запуска грузового корабля "Прогресс МС-20", а на головной обтекатель - флаги ДНР и ЛНР. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.
"На вторую ступень ракеты "Союз-2.1а" будет нанесена надпись "Донбасс", а на головной обтекатель - флаги ДНР, ЛНР и изображение храброй украинской бабушки, которая с флагом СССР отказалась принимать продукты от военных ВСУ. Героический поступок пожилой женщины вдохновил многих художников и мастеров", - говорится в сообщении Роскосмоса, передает ТАСС.
Такое решение было принято в ответ на письмо главы ДНР Дениса Пушилина, который попросил генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина посвятить один из ближайших пусков борьбе республики за мир, свободу и безопасность. Он также предложил рассмотреть возможность присутствия на космодроме детей ДНР и отправки на МКС флага республики.
Запуск корабля "Прогресс МС-20" намечен на 3 июня.
Ранее в соцсетях широко разошлось видео, на кадрах которого пожилая женщина с красным знаменем выходит навстречу украинским военнослужащим, ошибочно приняв их за российских военных. Боец ВСУ передает бабушке пакет с продуктами, но при этом отнимает и топчет флаг. Тогда пожилая женщина отказывается брать продукты и требует вернуть знамя, за которое воевали ее родители. tass.ru