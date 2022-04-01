Что значит «красный» уровень, для чего нужны блокпосты, как реагируют на такие нововведения люди и что будет с 9 Мая? На вопросы журналистов приднестровских и зарубежных СМИ ответил министр внутренних дел Приднестровья.
«Согласно Указу Президента ПМР в целях принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности на территории нашей республики сроком на 15 суток с 26 апреля введён критический, «красный», уровень террористической опасности. Для сведения скажу: есть «синий» – это повышенный уровень террористической опасности и «жёлтый» – это высокий. Для каждого уровня расписан конкретный порядок принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, – отметил Виталий Нягу. – Критический уровень предусматривает усиление контроля за передвижением транспортных средств, проведение их досмотра с применением технических средств обнаружения оружия и боеприпасов».
По периметру всех городов и районов республики уже выставлены блокпосты. Сотрудники милиции днём выборочно досматривают транспорт, а в ночное время – все автомобили. Проверяют водителей и пассажиров.
«Пока всё идёт в штатном режиме. Мы тесно работаем с главами госадминистраций на местах, руководителями других ведомств. Если возникнет необходимость, будем дооборудовать посты. Уже проводятся работы там, где необходимо дополнительное освещение в тёмное время суток. Каких-либо происшествий на блокпостах не было», – добавил министр внутренних дел Приднестровья.
Усилена и охрана правопорядка и общественной безопасности. Личный состав Министерства внутренних дел переведён на усиленный вариант несения службы. Патрули заступают на дежурство на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на путях транспортного сообщения, вокзалах, в других общественных местах.
«У каждого наряда свой маршрут движения. В помощь патрульно-постовой службе направлены сотрудники различных подразделений МВД, в Тирасполе и Бендерах задействованы кинологи с собаками, в выходные и праздничные дни будут дополнительно организованы конные патрули, – рассказал журналистам руководитель МВД ПМР. – Сформированы мобильные группы из числа сотрудников Госавтоинспекции и приданных сил МВД. Автопатрули курсируют по населённым пунктам с целью оказания помощи стационарным постам, обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения, а также в целях оперативного реагирования на возможные сообщения о чрезвычайных ситуациях».
Под охрану взяты все объекты государственной важности, в том числе те, к которым недоброжелатели могут проявлять повышенный интерес.
В ходе несения службы правоохранители нацелены обращать особое внимание на отдельно лежащие предметы, пакеты. В случае подозрения на взрывное устройство на место немедленно прибудет сапёрная группа.
«Граждане с пониманием относятся к выставлению постов, каких-либо жалоб и нареканий не поступало. Никаких отказов от выполнения законных требований наших сотрудников не было. Все, кто заступают для несения службы на блокпосты, в патрульные группы, проходят инструктаж, – отметил министр внутренних дел. – Я уверен, что граждане более спокойно себя чувствуют, когда видят усиление мер безопасности. Мы делаем всё необходимое для защиты людей».
Массовые мероприятия, в том числе Парад Победы и шествие Бессмертного полка, которые ранее были запланированы в Приднестровье, в этом году отменены. Такое решение, сказал Виталий Нягу, было принято, чтобы не допустить провокаций.
«К сожалению, обстоятельства вынуждают нас отказаться от массовых мероприятий и акций. Речь идёт о безопасности жителей Приднестровья, в том числе ветеранов, проживающих в республике, а также иностранных граждан, которые планировали присоединиться к нам в этот важный день. Военный парад и проведение Бессмертного полка в этом году отменены, – сказал глава МВД. – Каждый житель республики сможет в частном порядке почтить память погибших участников Великой Отечественной войны и поздравить ныне живущих. Церемонии возложения цветов к памятникам и могилам защитников будут проведены».
Напомним, решение о введении в Приднестровье «красного» уровня террористической опасности было вызвано событиями, имевшими место в Тирасполе 25 апреля, в посёлке Маяк и пригороде столицы Приднестровья 26 апреля. mvdpmr.org