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Опубликовали кадры с камер видеонаблюдения заснявшие обстрел здания МГБ в Тирасполе от 25 апреля

Опубликовали кадры с камер видеонаблюдения заснявшие обстрел здания МГБ в Тирасполе от 25 апреля

По информации ИА "Новости Приднестровья" "неизвестные приехали со стороны Григориополя, нелегально пересекли границу Украины и Приднестровья".

Они были на машине серого цвета SsangYong. Госномер EL 387 RJ. В салоне находилось трое. Все в чёрном, в масках.

Выстрелов было три. Из гранатомётов стреляли по второму этажу. Третий выстрел был самым мощным. Время выстрелов - 17:44. На обстрел МГБ неизвестным потребовалось менее 20 секунд.

  • Сегодня, 20:57
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