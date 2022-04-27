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Премьер Румынии привез в Киев «гарантии оборонной поддержки и евроинтеграции»

Премьер Румынии привез в Киев «гарантии оборонной поддержки и евроинтеграции»
Фото: anticoruptie.md

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ пообещал поддержать Украину в процессе европейской интеграции, оказать помощь в расследовании военных преступлений и восстановлении пострадавшей экономики, а также содействовать укреплению региональной безопасности. Заявление прозвучало сегодня, 27 апреля, в Киеве, куда накануне вечером прибыла представительная делегация Бухареста.

Отдельной темой дискуссий стал обмен мнениями о ситуации в Приднестровье, где за последние сутки было совершено три теракта, в которых Тирасполь обвинил киевский режим, пишет eadaily.com

«Каждый такой визит — важный сигнал солидарности с украинским народом. Ценим оборонную поддержку Румынии, гуманитарную помощь и четкую позицию в отношении санкционной политики. Мы рассчитываем на поддержку будущего Украины в Европейском союзе», — заявил Владимир Зеленский.
В этой поездке Чукэ сопровождают председатель Палаты депутатов Марчел Чолаку и министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Принимающую сторону представляли премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

Комментируя события последних дней в Приднестровье, Богдан Ауреску повторил, что обеспокоен ситуацией с безопасностью в регионе. В возглавляемом им ведомстве призвали выяснить все обстоятельства инцидентов и избегать возможных провокаций. Это официальная публичная позиция, и она, вероятнее всего, кардинально отличается от реального положения дел. Детали консультаций по этой теме остались для прессы нераскрытыми.

Ранее министр обороны Румынии Василе Дынку назвал инциденты в Приднестровье «попытками спровоцировать конфликт», настойчиво убеждая при этом, что, согласно анализу его ведомства, «у такого конфликта сейчас нет шансов на развитие», а нейтральная Молдавия вряд ли будет таким образом втянута в конфликт на Украине.

Стороны также обсудили возможности расширения экспортных и транзитных коридоров, в частности использование дополнительных возможностей румынских морских портов, которые могут быть использованы для доставки как гуманитарных, так и военных грузов. Со своей стороны, Денис Шмыгаль поблагодарил Румынию за запуск и функционирование на ее территории хабов для международной технической и гуманитарной поддержки Украины, а также за помощь переместившимся украинским гражданам.

В сообщении для прессы, опубликованном правительством Румынии после визита, отмечается, что премьер Николае Чукэ подтвердил твердую поддержку устремлений Украины к интеграции в ЕС. Чиновник подчеркнул, что Бухарест последовательно придерживался позиции, что сообщество должно предоставить европейскую перспективу Украине, Молдавии и Грузии, «которые заслуживают того, чтобы быть частью европейской семьи».

Как сообщало EADaily, румынскому десанту на Украину предшествовал состоявшийся 22 апреля визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Бухарест. Он обсуждал с румынским руководством проблему пророссийского Приднестровья. В результате сразу же после посещения Кулебой Бухареста начались инциденты в Приднестровье.

Некоторые аналитики считают, что приднестровская проблема может быть решена НАТО через совместные действия румынских и украинских военных сил, которым нужен формальный повод, чтобы зайти на территорию Молдавии. В этом плане показательным является и то, что в связи с терактами в Приднестровье не упоминается возможная причастность к ним именно Румынии.

Зато глава офиса президента Украины Алексей Арестович сегодня проговорился о том, что ВСУ могут захватить Приднестровье по «щелчку пальцев», достаточно только Кишиневу об этом попросить.

«У Молдавии могут быть очень крупные неприятности с Приднестровьем, и лучшее, что она может в этой ситуации сделать, — обратиться за помощью к Украине и Румынии», — уверен Арестович.

При таком сценарии Румыния вряд ли останется в стороне, тем более, как заключают военные эксперты, Бухарест сейчас проводит скрытые мероприятия по подготовке на территории Молдавии военного плацдарма НАТО, наводняет ее румынскими солдатами, а также создает склады военного снаряжения. В этой связи становится очевидным — обострение ситуации в Приднестровье связано с тем, что США решили открыть «второй фронт» и подключить к решению этой задачи Румынию, пишет издание eadaily.com.

eadaily.com
  • Сегодня, 21:12
  • DTV
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