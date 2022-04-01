В Министерстве экономического развития состоялось очередное заседание Специальной комиссии при Правительстве ПМР по регулированию вывоза из Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с таможенной процедурой экспорта отдельных категорий продовольственных товаров.
Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, Председатель комиссии, министр Сергей Оболоник обратил внимание, что в условиях полного запрета экспорта продовольственных товаров (в соответствии с Указом Президента), спецкомиссия должна определить группы и объемы продуктов, вывоз за границу которых не может повлиять на продовольственную безопасность республики. "В случае, если обеспеченность минимальна, разрешение экспорта товаров невозможно ни при каких условиях ", - сообщил Сергей Оболоник. Что касается товаров, которые есть в безусловном излишке, перед комиссией была поставлена задача занять конструктивную позицию и обеспечить страну валютой.
Опираясь на опыт работы Спецкомиссии 2020-2021 гг. в период запрета экспорта, который был введен из-за засухи, председатель комиссии предложил рассмотреть вопрос о разрешении вывоза товаров, которые:
- имеют ограниченный срок хранения;
- не являются товарами первой необходимости;
- не оказывают влияния на состояние продовольственной безопасности республики;
- традиционно являются экспортоориентированными.
В результате проведенной встречи комиссией было принято решение установить возможность вывоза из Приднестровья в соответствии с таможенной процедурой экспорта следующих товаров (списки ниже) для всех потенциальных экспортеров без ограничений до особого решения Спецкомиссии.
"В случае, если в ходе мониторинга ситуации на внутреннем рынке представителями МВД ПМР будут выявлены резкий спекулятивный рост цен или существенное снижение рыночных продаж, Спецкомиссия примет решение о приостановлении разрешения экспорта обозначенных товаров", - обозначил министр экономического развития.
Разрешение вывоза зерновых и масличных культур возможно только при наличии экспортных контрактов, оплата по которым предусмотрена не в леях РМ и при наличии предоплаты на заявленную партию товара.
В срок до 1 мая 2022 года разрешено без ограничений вывозить из республики: