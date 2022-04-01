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В Минэкономразвития дополнили информацию об определении возможных категорий продовольственных товаров для экспорта

В Минэкономразвития дополнили информацию об определении возможных категорий продовольственных товаров для экспорта

В Министерстве экономического развития состоялось очередное заседание Специальной комиссии при Правительстве ПМР по регулированию вывоза из Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с таможенной процедурой экспорта отдельных категорий продовольственных товаров.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, Председатель комиссии, министр Сергей Оболоник обратил внимание, что в условиях полного запрета экспорта продовольственных товаров (в соответствии с Указом Президента), спецкомиссия должна определить группы и объемы продуктов, вывоз за границу которых не может повлиять на продовольственную безопасность республики. "В случае, если обеспеченность минимальна, разрешение экспорта товаров невозможно ни при каких условиях ", - сообщил Сергей Оболоник. Что касается товаров, которые есть в безусловном излишке, перед комиссией была поставлена задача занять конструктивную позицию и обеспечить страну валютой.

Опираясь на опыт работы Спецкомиссии 2020-2021 гг. в период запрета экспорта, который был введен из-за засухи, председатель комиссии предложил рассмотреть вопрос о разрешении вывоза товаров, которые:

- имеют ограниченный срок хранения;

- не являются товарами первой необходимости;

- не оказывают влияния на состояние продовольственной безопасности республики;

- традиционно являются экспортоориентированными.

В результате проведенной встречи комиссией было принято решение установить возможность вывоза из Приднестровья в соответствии с таможенной процедурой экспорта следующих товаров (списки ниже) для всех потенциальных экспортеров без ограничений до особого решения Спецкомиссии.

"В случае, если в ходе мониторинга ситуации на внутреннем рынке представителями МВД ПМР будут выявлены резкий спекулятивный рост цен или существенное снижение рыночных продаж, Спецкомиссия примет решение о приостановлении разрешения экспорта обозначенных товаров", - обозначил министр экономического развития.

Разрешение вывоза зерновых и масличных культур возможно только при наличии экспортных контрактов, оплата по которым предусмотрена не в леях РМ и при наличии предоплаты на заявленную партию товара.

В Минэкономразвития дополнили информацию об определении возможных категорий продовольственных товаров для экспорта

В Минэкономразвития дополнили информацию об определении возможных категорий продовольственных товаров для экспорта

В Минэкономразвития дополнили информацию об определении возможных категорий продовольственных товаров для экспорта

В Минэкономразвития дополнили информацию об определении возможных категорий продовольственных товаров для экспорта

В срок до 1 мая 2022 года разрешено без ограничений вывозить из республики:
В Минэкономразвития дополнили информацию об определении возможных категорий продовольственных товаров для экспорта


mer.gospmr.org
  • Сегодня, 21:37
  • DTV
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