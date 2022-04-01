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Вниманию водителей транспортных средств

Вниманию водителей транспортных средств

Сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья призывают быть предельно внимательными при проезде блокпостов, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.

Убедительная просьба соблюдать пункт 10.1 Правил дорожного движения ПМР: «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения, сообщает пресс-служба МВД ПМР

При возникновении опасности для движения водитель должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства».

Рекомендации от ГАИ:

– выполняйте требования знаков приоритета 2.6 «Преимущество встречного движения» и 2.7 «Преимущество перед встречным движением»;

– не создавайте помех другим участникам дорожного движения, соблюдайте очерёдность проезда через блокпост;

– при приближении к блокпосту снижайте скорость, вплоть до полной остановки транспорта;

– во время движения всё ваше внимание должно быть направлено на дорогу, в частности на бетонные блоки. Они специально окрашены, чтобы быть заметнее.
  • Сегодня, 10:04
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