Сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья призывают быть предельно внимательными при проезде блокпостов, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.
Убедительная просьба соблюдать пункт 10.1 Правил дорожного движения ПМР: «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения, сообщает пресс-служба МВД ПМР
При возникновении опасности для движения водитель должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства».
Рекомендации от ГАИ:
– выполняйте требования знаков приоритета 2.6 «Преимущество встречного движения» и 2.7 «Преимущество перед встречным движением»;
– не создавайте помех другим участникам дорожного движения, соблюдайте очерёдность проезда через блокпост;
– при приближении к блокпосту снижайте скорость, вплоть до полной остановки транспорта;
– во время движения всё ваше внимание должно быть направлено на дорогу, в частности на бетонные блоки. Они специально окрашены, чтобы быть заметнее.