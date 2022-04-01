The Guardian утверждает, что два дельфина были перемещены на базу в Севастополе. Сенсационный текст вышел на сайте британского издания The Guardian — издание, ссылаясь на спутниковые снимки, утверждает, что Россия развернула на своей военно-морской базе в Севастополе боевых дельфинов, пишет bloknot.ru
«Военно-морской институт США (USNI) рассмотрел спутниковые снимки военно-морской базы в Севастопольской гавани и пришел к выводу, что два дельфина были перемещены на базу в конце февраля», - пишет The Guardian.
Британское издание не показало спутниковые снимки, но вспомнило, что у России есть опыт работы с дельфинами в военных целях. Теперь журналисты предположили, что животных могут использовать для защиты от подводных атак российских кораблей, стоящих на якоре в Севастополе.
В 2012 году было объявлено, что ВМФ Украины возобновляет работу Севастопольской базы по подготовке боевых дельфинов. Их основной задачей было обнаружение предметов под водой. После присоединения Крыма военно-морские силы России объявили, что возьмут на службу крымских боевых дельфинов.
РИА Новости со ссылкой на неназванного сотрудника океанариума сообщал в марте 2014 года, что специалисты готовятся начать тренировки животных по новым программам в интересах российского флота. В частности, речь шла о разработке новых приборов, так как боевая экипировка крымских животных была устаревшей.
«Наши специалисты вели разработки новых приборов, которые преобразуют обнаружение сонаром дельфина подводной цели в сигнал на монитор оператора, - рассказал тогда собеседник агентства. - Но в ВМС Украины не хватало средств на подобные ноу-хау, и некоторые проекты пришлось закрыть».
В 2016 году сообщалось о закупке пяти дельфинов в интересах Минобороны РФ. В документации не уточнялось, для каких именно целей покупались животные. До этого в СМИ появлялась информация об учениях с боевыми дельфинами, но в военном ведомстве ее опровергли. Тогда официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подчеркнул, что «нет никакой необходимости в использовании экзотических способов охраны прилегающих акваторий», а также «отсутствует необходимость в такой подготовке морских животных в военных целях».
Несмотря на то, что данные о российских программах использования животных в интересах ВМФ РФ не разглашаются, эксперты считают, что опыт подготовки боевых морских животных заслуживает внимания. Ведь потенциальный спектр применения боевых морских животных достаточно широк — от создания охранных биотехнических систем с целью прикрытия важнейших военно-морских баз от несанкционированного проникновения оснащенных аквалангами посторонних лиц, обнаружения и уничтожения подводных диверсантов до поиска и обозначения морских мин и других взрывоопасных предметов.
Известно, что подготовкой боевых млекопитающих занимаются в США. Еще с 1960-х годов в Сан-Диего обучали дельфинов и морских львов в рамках программы U.S. Navy Marine Mammal Program. Животных использовали во время Первой и Второй войн в Персидском заливе. А в 2007 году военно-морские силы США потратили 14 млн. долларов на использование морских млекопитающих в боевых целях.
Американцы учат дельфинов обнаруживать морские мины, искать и уничтожать подводные лодки. При этом в ВМС США отрицают, что когда-либо обучали своих морских млекопитающих причинить ущерб или вред людям, а также доставлять оружия для уничтожения вражеских судов. Однако некоторые источники утверждают, что боевые дельфины использовались для борьбы с подводными диверсантами — в частности, утверждалось, что во время войны во Вьетнаме, в ходе сверхсекретной операции «Short Time» шесть боевых дельфинов уничтожили при обороне военно-морской базы Камрань не менее 50 подводных разведчиков и диверсантов.
По данным на 2013 год, в составе ВМФ США существовало пять подразделений морских млекопитающих, насчитывающих не менее 75 подготовленных дельфинов и 25 морских львов. В 2014 году подготовленные Америкой боевых дельфинов собирались привлечь к учениям НАТО в Черном море. В то же время сообщалось, что начиная с 2017 года программу подготовки животных собираются постепенно сокращать, так как «роботизированные системы уже способны решать аналогичные задачи быстрее и дешевле».