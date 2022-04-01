Президент ПМР дополнил свой указ об установлении «красного» уровня террористической опасности на территории Приднестровья. Теперь в воздушном пространстве республики запрещено использование беспилотных летательных аппаратов без предварительного согласования с Министерством госбезопасности ПМР. При этом запрет распространяется на все беспилотники вне зависимости от их типа и взлетной массы, сообщает novostipmr
Напомним: «красный» уровень террористической опасности был установлен в Приднестровье 26 апреля сроком на 15 дней. Документ предусматривает перечень дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.
Вадим Красносельский подписал соответствующий указ после того, как на территории республики произошла серия террористических актов.
25 апреля в 17:45 неизвестные лица обстреляли из гранатометов здание Министерства госбезопасности в Тирасполе. По данным следствия, в совершении теракта подозреваются лица, которые прибыли с территории Украины.
Примерно в 23:30 в тот же день на территорию авиационной площадки воинской части в Парканах с летательного аппарата, предположительно дрона, были сброшены два взрывных устройства. При их детонации был поврежден автомобиль ЗИЛ-131.
Рано утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района неизвестными лицами были взорваны две антенны Приднестровского радиотелецентра.
Кроме того, в ночь на 27 апреля в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены из Украины. Утром 27 апреля с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы. Пострадавших нет.
По итогам заседания Совета безопасности 26 апреля Президент ПМР своим указом установил на территории республики на срок 15 дней так называемый красный уровень террористической опасности. Он предусматривает, в частности, усиление охраны государственной границы и общественного порядка, установку блокпостов на въездах и выездах из городов Приднестровья. На этих блокпостах днем осуществляется выборочный, а в ночное время – сплошной контроль проезжающего автотранспорта. Ограничено проведение массовых мероприятий.