Следственный комитет ПМР устанавливает обстоятельства тройного убийства,произошедшего в Тирасполе.
25 апреля 2022 года около 15.00 часов в одном из гаражных боксов Кирпичной слободки г.Тирасполь были обнаружены тела трех мужчин с обширными огнестрельными ранениями в области головы, сообщает пресс-служба СК ПМР
Среди погибших отец и сын – хозяева бокса, а также 59-летний тираспольчанин, проживавший неподалеку. Именно он являлся владельцем охотничьего ружья, из которого предположительно были произведены все выстрелы. Огнестрельное оружие обнаружено рядом с его телом. По одной из версий следствия, данный мужчина 24 числа совершил двойное убийство, после чего покончил с собой. Однако следствие не исключает и другие возможные версии произошедшего преступления.
По уголовному делу уже назначен ряд специальных экспертиз: судебно-медицинская, генотипоскопическая, баллистическая и химическая. Только после результатов данных исследований можно будет дать правовую оценку произошедшему.
Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление истины и реальной картины случившейся трагедии.
Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 104 УК ПМР (убийство двух или более лиц).