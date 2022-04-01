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Бендерчане победили в республиканском конкурсе сочинений «Я и моё будущее в ПМР»

Бендерчане победили в республиканском конкурсе сочинений «Я и моё будущее в ПМР»

Министерством просвещения подведены итоги республиканского конкурса сочинений «Я и моё будущее в Приднестровской Молдавской Республике», который проводился в рамках I-го республиканского фестиваля «В мире профессий», сообщает пресс-служба ведомства

В конкурсе приняли участие учащиеся 8-10 классов 91 организации общего образования республики. На республиканский этап конкурса было заявлено 28 сочинений.

Среди учебных заведений с русским языком обучения победителями стали Александр Христовский из бендерской школы № 18 и Виктория Калинина из бендерской гимназии № 2.

С полным списком победителей и призёров конкурса можно ознакомиться по ссылке.

По итогам конкурса сочинений победители будут награждены памятными призами и грамотами Министерства просвещения ПМР на торжественной церемонии закрытия I республиканского фестиваля «В мире профессий».
  • Сегодня, 14:08
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