Министерством просвещения подведены итоги республиканского конкурса сочинений «Я и моё будущее в Приднестровской Молдавской Республике», который проводился в рамках I-го республиканского фестиваля «В мире профессий», сообщает пресс-служба ведомства
В конкурсе приняли участие учащиеся 8-10 классов 91 организации общего образования республики. На республиканский этап конкурса было заявлено 28 сочинений.
Среди учебных заведений с русским языком обучения победителями стали Александр Христовский из бендерской школы № 18 и Виктория Калинина из бендерской гимназии № 2.
С полным списком победителей и призёров конкурса можно ознакомиться по ссылке.
По итогам конкурса сочинений победители будут награждены памятными призами и грамотами Министерства просвещения ПМР на торжественной церемонии закрытия I республиканского фестиваля «В мире профессий».