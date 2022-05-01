Организация «Репортеры без границ» (RSF) представила ежегодный «Индекс свободы прессы» за 2022 год, где оценивается состояние журналистики в 180 странах. Молдова покинула 89 место, которое занимала в 2021г, и поднялась в рейтинге на 49 позиций и заняла 40 место, обогнав США на 2 позиции, а так же Румынию (56 место), Украину (106).
В этом году в докладе специально подчеркиваются катастрофические последствия новостей и информационного хаоса в нерегулируемом мировом информационном онлайн-пространстве, в котором распространяются фейковые новости и пропаганда.
Авторы доклада констатируют: информационный хаос привел к двойной поляризации в мире – на уровне поляризации СМИ, разжигающих разногласия внутри стран, а также поляризации между странами на международном уровне.
В демократических режимах поляризация СМИ усиливает и поддерживает внутренние разногласия в обществе, например, в США (42 место), несмотря на избрание демократа Джо Байдена, сообщается на сайте rsf.org
Новый всплеск социальной и политической напряженности усиливается за счет социальных сетей и новых СМИ, практикующих журналистику мнений, особенно во Франции (26 место) и Бельгии (23 место).
В некоторых «нелиберальных демократиях» подавление независимой прессы является фактором сильнейшей поляризации. Например, в Польше (66 место) власти укрепили свой контроль над общественным телерадиовещанием и усилили стратегию «ре-полонизации» частных СМИ.
Три ведущих скандинавских страны – Норвегия, Дания и Швеция – остаются демократической моделью свободы слова, а в этом году, благодаря смене правительства, Молдова (40 место) и Болгария (91 место) подают надежды на улучшение положения журналистов, несмотря на то, что СМИ в этих странах по-прежнему принадлежат олигархам или контролируются ими.
rsf.org : десятка лидеров по мнению организации «Репортеры без границ»
Рекордное число стран находится в «очень тяжелом состоянии». В общей сложности 12 стран находятся в красной части списка, в том числе Беларусь (153 место), Россия (155 место).
Среди наиболее репрессивных в отношении прессы стран оказалась Бирма (176 место), где государственный переворот в феврале 2021 года резко отбросил положение журналистов на десять лет назад, из-за чего она теперь соседствует с Северной Кореей (180 место), Эритреей (179 место), Ираном (178 место), Туркменистаном (177 место) и Китаем, - сообщается в докладе организации «Репортеры без границ» (RSF).
Индекс свободы прессы составляют на основе анкетирования журналистов, юристов и социологов в 180 странах. В исследовании учитывают семь показателей: плюрализм, независимость, медиасреда и самоцензуры, законодательство, инфраструктура и нападки на журналистов. Чем меньше баллов по этим показателям набирает страна, тем лучше в ней обстоят дела со свободой СМИ.