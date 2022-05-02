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Приднестровские кикбоксеры завоевали 4 "золота" на турнире в Болгарии

Приднестровские кикбоксеры завоевали 4 "золота" на турнире в Болгарии

Приднестровские кикбоксеры завоевали 4 "золота" на турнире в Болгарии

В городе Пазарджик, в Болгарии 1 мая завершился международный турнир по кикбоксингу WAKO в разделах лоу-кик и К-1. Приднестровские спортсмены показали отличные результаты, сообщает госслужба по спорту ПМР

Первые места заняли:

Илья Манолов (Тирасполь, МОУ ДО СДЮШОР борьбы и бокса, весовая категория до 39 кг, в разделе лоу-кик среди школьников 2010-2011 г.р.);

Алексей Чилей (Тирасполь МОУ ДО СДЮШОР борьбы и бокса, до 51 кг,в разделе К-1 среди кадетов 2008-2009 г.р.);

Анатолий Антоха (Бендеры, СК "Крепость", до 54 кг,в разделе К-1 среди кадетов 2008-2009 г.р.);

Михаил Антоха (Бендеры, СК "Крепость" г .Бендеры, свыше 91 кг, среди старших юниоров).

Кроме того, в городе Барнаул 30 апреля завершился чемпионат России по кикбоксингу WAKO в разделе фулл-контакт среди взрослых и юниоров. В этих соревнованиях принял участие воспитанник рыбницкой школы кикбоксинга Кирилл Сапрыгин. Он завоевал серебряную медаль, выиграв 4 поединка из 5 в весовой категории до 39 кг, и попал в состав юниорской сборной России.

Приднестровские кикбоксеры завоевали 4 "золота" на турнире в Болгарии

Приднестровские кикбоксеры завоевали 4 "золота" на турнире в Болгарии

Приднестровские кикбоксеры завоевали 4 "золота" на турнире в Болгарии
  • Сегодня, 12:07
  • DTV
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