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Кипр стал первой страной с полным охватом 5G

Кипр стал первой страной с полным охватом 5G

Кипр стал первым государством ЕС, достигшим стопроцентного охвата своей территории сетью 5G. Эта цель была достигнута с открытием вышки 5G в деревне Сикопетра. Селение, расположенное в 34 км к северу от Лимассола, стало последним населенным пунктом на территориях, контролируемых правительством Республики Кипр, куда пришла инновационная сеть.

Местные власти организовали небольшую церемонию в честь установки вышки 5G. В мероприятии принял участие министр исследований, инноваций и цифровой политики Кирьякос Коккинос. Присутствовали и другие официальные лица, пишет vkcyprus.com

Кипр стал первой страной с полным охватом 5G
Фото reporter.com.cy

Признавая ключевую роль корпорации Cyta в цифровой трансформации страны, Коккинос отметил: «Непосредственная доступность сети и услуг в каждом уголке Кипра способствует повышению цифровой зрелости страны и ее населения и, как следствие, защите устойчивости ее экономики».

"Технология [5G] и ее преимущества теперь доступны по всему Кипру, даже в самых отдаленных его районах", - проинформировал генеральный директор компании Андреас Неоклеус после того, как сеть данного формата была доведена до последнего неохваченного ею населенного пункта - деревни Сикопетра, расположенной на границе провинций Лимасол, Никосия и Ларнака. В свою очередь президент CYTA Михалис Иоаннидис подчеркнул, что "это достижение, которого пока не добилась ни одна другая страна" ЕС.

Первая сеть связи в указанном стандарте - Cytamobile-Vodafone 5G, позволившая обеспечить скорость трафика в 1 гигабит в секунду с возможностью одновременного подключения к тысячам устройств, - стала распространяться на Кипре начиная с 1 февраля 2021 года.

Напомним, 5 ноября 2020 года президент Республики Кипр Никос Анастасиадис потребовал от правительства и провайдеров начать кампанию по борьбе с необоснованными слухами в отношении причастности мобильной связи пятого поколения к распространению коронавируса и по доведению до населения информации о тех преимуществах, которые эта связь предоставляет. Протесты против создания на Кипре сетей 5G приводили к тому, что на острове неоднократно отмечались случаи поджога антенн и телефонных мачт, распространяющих сигнал данной связи.
  • Сегодня, 13:06
  • DTV
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