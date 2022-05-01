После взрывов антенн, произошедших на минувшей неделе, телерадиоцентр находился под усиленной охраной. Ночью 3 мая, патрулируя территорию ПРТЦ, пограничники обнаружили беспилотник. Дрон был нейтрализован.
К месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа, эксперты, сапёры. Специалисты исследовали место обнаружения беспилотника и прикреплённый груз.
Дрон диаметром полтора метра собран из различных комплектующих. Оборудование настолько мощное, что способно перемещать грузы до 20 кг на расстояние до 30 км от оператора, который им управляет, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
К летательному аппарату была прикреплена пластиковая пятилитровая канистра с неизвестной коричневой жидкостью и пластиковый бокс длиной примерно 60 см и 25 см в диаметре, в котором находилось 2 кг пластида. Во взрывчатку были заложены детонаторы. Вся конструкция замыкалась на радиоустройстве, которое должно было сработать дистанционно.
Беспилотник со столь опасным грузом, по информации специалистов, был запущен с украинской стороны.
Вероятно, злоумышленники планировали диверсию. Их целью был ангар, где установлены механизмы для охлаждения трансформаторов радиотелецентра. В случае, если бы задуманное им удалось реализовать, из строя было бы выведено важное оборудование ПРТЦ.