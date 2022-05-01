Во вторник, 3 мая, на пункте пропуска "Кучурган - Первомайск", расположенном на границе в направлении Приднестровья, появились бетонные блоки. Об этом свидетельствуют видеозаписи камер наблюдения.
Информацию об этом подтвердили "Телеграфу" в Государственной пограничной службе Украины, уточнив, что пункты пропуска на "границе" с Приднестровьем не работают с 26 февраля.
"В соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины от 26 февраля 2022 г. ряд пунктов пропуска временно закрыты. В частности, это КПП на границе с РФ, РБ и на сегмента Приднестровья на границе с Молдовой", — рассказал помощник начальника Пограничной службы Украины Андрей Демченко.
По его словам, приднестровское направление усиленно охраняется, так как Россия может использовать эту территорию для эскалации военной ситуации.
"Для защиты делается все необходимое", — подчеркнул он.