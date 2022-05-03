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Генерал армии США Каволи станет главнокомандующим силами НАТО в Европе
Кандидатура генерала армии США Кристофера Каволи утверждена на пост нового главнокомандующего силами НАТО в Европе. Об этом 3 мая информирует пресс-служба Североатлантического альянса.
Уточняется, что Каволи сменит генерала США Тода Уолтерса. Ныне Каволи является командующим армией США в Европе и Африке, пишет mk.ru.
«Североатлантический совет утвердил кандидатуру генерала армии США Кристофера Каволи на пост Верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе», - говорится в тексте заявления.
Сообщается, что официальное назначение Каволи состоится летом 2022 года на церемонии смены командования в Монсе.
mk.ru
- Сегодня, 20:23
- DTV
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