Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США распространили инструкции на русском языке, разъясняющие, как можно связаться с ними в сети, американская сторона рассчитывает активизировать вербовку россиян в свете специальной военной операции РФ на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в газете The Washington Post.
Издание приводит комментарий представителя управления, который выступил с утверждением, что "обеспокоенные россияне пытаются взаимодействовать с ЦРУ", сотрудники которого хотят "обеспечить безопасный способ" установления связи. Инструкции были опубликованы в понедельник в соцсетях, в том числе в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), пишет ТАСС.
ЦРУ рекомендует при попытках установить связь использовать VPN и другие методы. Специалисты управления рассчитывают на то, что в этом случае российским спецслужбам будет труднее выявить такие контакты. В публикации констатируется, что ЦРУ надеется таким образом "завербовать шпионов и выведать секреты".
В материале отмечается, что лиц, которые пользуются описанными методами установления связи с ЦРУ, просят раскрыть их имя, страну пребывания и пояснить, "какой доступ они имеют к информации, представляющей интерес" для управления.
Издание сообщает, что в ЦРУ рассчитывают получить указанные сведения, в частности, в свете проведения РФ специальной операции на Украине. Экс-сотрудник управления сообщил журналистам, что, по мнению американской стороны, попытка установить связь с кандидатами на вербовку в сети безопаснее, чем работа с ними по линии посольства США в РФ.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели в отношении РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.