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Олег Серебрян: Формат „5 + 2“ поставлен на паузу

Олег Серебрян: Формат „5 + 2“ поставлен на паузу
Фото: rossaprimavera.ru.

Формат «5 + 2» по урегулированию приднестровского конфликта перестал быть функциональным из-за обострения отношений между Украиной и Россией, заявил вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян.

Ранее Украина временно приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Согласно Одесским соглашениям 1998 года, Украина подключилась к миротворческой операции в Приднестровье, направив 10 офицеров в качестве военных наблюдателей.

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау на брифинге в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате «5 + 2», передает eadaily.com.

«Формат „5 + 2“ на данный момент не функционален, он поставлен на паузу, мы не можем давать прогнозы о том, что будет в будущем, у нас гарантированно будет новый геополитический пейзаж. Бесспорно, что ситуация на Украине скажется на работе формата», — заявил Серебрян в эфире телеканала TV8.

Вице-премьер добавил, что Кишинев сейчас не станет предлагать изменить формат переговоров, поскольку не знает, как изменится расклад сил в регионе после завершения российской спецоперации.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5 + 2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.



  • Сегодня, 07:57
  • DTV
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