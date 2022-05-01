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В Одесской области снимают с домов спутниковые тарелки, чтобы жители не смотрели российские каналы

В Одесской области снимают с домов спутниковые тарелки, чтобы жители не смотрели российские каналы
Фото: mediasat.info

Глава Одесской области Максим Марченко заявил, что в области начали снимать частные спутниковые тарелки с домов.

Об этом чиновник сказал в видеообращении, сообщает strana.news.

По его словам, это делается для того, чтобы их владельцы не могли смотреть российские телеканалы.

Кроме того, Марченко добавил, что Украина сейчас договаривается со странами, чьи спутники арендует российское ТВ, чтобы они перестали транслировать сигнал в Украину.

Ранее сообщалось, что в Австрии ввели штрафы до 50 тысяч евро за трансляцию Russia Today.
strana.news
  • Сегодня, 08:02
  • DTV
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