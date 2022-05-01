Вице-премьер по вопросам реинтеграции в Молдове Олег Серебрян рассказал в эфире передачи Freedom на канале TV8, что они обсуждали с главой Приднестровья Вадимом Красносельским в Варнице после визита представителей ОБСЕ в Молдову.
Он отметил, что в первую очередь нужно было «восстановить прерванный контакт», сообщает noi.md
«Первой задачей было восстановить прерванный контакт, и в условиях отсутствия безопасности на данный момент было естественным возобновить эти обсуждения, чтобы дать сигнал обществу на обоих берегах Днестра, которое уже с беспокойством наблюдала за ситуацией, тревога была большой, и к нам обращались многие.
Не скрываю, что элементом переговоров был визит представителей ОБСЕ в Республику Молдова, которые побывали и в Кишиневе, и в Тирасполе. Их задача состояла в том, чтобы восстановить этот прямой диалог между Кишиневом и Тирасполем в период напряженности.
Нам нужно было определить уровень наших отношений. Дискуссия была очень естественной, мы обменялись мнениями.
О взрывах мы говорили очень мало, потому что я знал официальную позицию и был убежден, что новая точка зрения не будет объявлена. Мы убеждены, что Тирасполь сейчас не заинтересован, чтобы ситуация деградировала, и для того и была эта важная встреча, чтобы как-то обеспечить это восприятие, что нет интереса к тому, чтобы напряженность вышла из-под контроля», – заявил Серебрян.
На вопрос, встречался ли глава Приднестровья с президентом России Владимиром Путиным, Серебрян ответил: «Насколько мне известно, Вадим Красносельский никогда не встречался с Владимиром Путиным и не говорил, были ли у него телефонные разговоры. Я не знаю, каковы его контакты в Москве, но я никогда не слышал и почти убежден, что он не встречался с Владимиром Путиным».