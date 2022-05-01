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В Томае на трассе нанесли запрещенные в Молдове символы

В Томае на трассе нанесли запрещенные в Молдове символы

Минувшей ночью неизвестные нанесли запретные символы на выезде из села Томай на участке республиканской трассы Комрат - Чадыр-Лунга.

На асфальте изображена Георгиевская ленточка, а также символы Z и V, вписанные в надпись "ГагауZия с Vaми", передает gagauzinfo.md

На месте работает полиция, которая документирует произошедший инцидент. На момент публикации материала надпись не была закрашена.

Ранее на выезде из села Копчак неизвестные нанесли надпись «Россия, мы с вами».

В Молдове 7 апреля были запрещены символы Z и V, которые российские войска используют в Украине, а также георгиевскую ленту.

В Томае на трассе нанесли запрещенные в Молдове символы

Тем временем, по данным Генерального инспектората полиции, за две недели граждане РМ сдали в полицию около 25 километров георгиевской ленты

По данным Генерального инспектората полиции, на данный момент задокументировано десять случаев нарушения закона — два по факту ношения и продажи георгиевской ленты, еще восемь касаются использования запрещенных символов Z и V, передает publika.md

Глава ведомства Виорел Чернэуцану высказался в отношении жителей Гагаузии, на территории которой, на основании решения Народного собрания, разрешено носить черно-оранжевую ленту. Решение было принято 29 апреля, а 3 мая башкан Гагаузии Ирина Влах подписала этот закон.

Как сообщалось ранее, чиновник также заверил, что правоохранители будут следить за исполнением закона, в том числе 9 мая. "Мы будем действовать в соответствии с законом, и я хочу вас заверить, что случаи будут документировать различными средствами и методами", - заявил глава ГИП.

20 апреля вступили в силу поправки в законодательство, запрещающие использование символов «Z», «V» и георгиевской ленты на территории нашей страны.

Нарушителям грозит штраф до девяти тысяч леев или до 60 часов общественных работ, а юридические лица, а также занимающие государственные должности могут быть оштрафованы на сумму до 18 тысяч леев.

Во вторник депутаты Блока коммунистов и социалистов Адриан Лебедински и Григоре Новак подали в Конституционный суд запрос с требованием приостановить действие поправок, как неконституционных.
  • Сегодня, 08:28
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