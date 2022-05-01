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В Молдове трудоустроено 355 граждан Украины

В Молдове трудоустроено 355 граждан Украины

Количество украинцев, трудоустроенных в Молдове, растет. По данным Национального агентства занятости, в Молдове работают 355 граждан Украины. Из них 278 женщин и 77 мужчин.

Сообщается, что 250 граждан Украины работают в Кишиневе, 16 – в Унгень, 14 – в Бэлць и 11 – в Кахуле. Остальные трудоустроены в Стрэшень, Вулкэнешть, Сороке, Комрате, Штефан-Водэ, Анений-Ной, Дондушень, Яловень, Орхее, Кэушень, Бричень, Тараклии, Чадыр-Лунге, Кэлараш, Фэлешть, Ниспорень, Окнице и Леова, передает publika.md.

Граждане Украины трудоустроены программистами, инженерами, швеями, продавцами, поварами, официантами, медсестрами, операторами в производственной сфере, агентами по обслуживанию клиентов, менеджерами различных направлений.

publika.md
  • Сегодня, 08:34
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