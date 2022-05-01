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Молдова ввела новые правила пересечения границы для беженцев из Украины

Молдова ввела новые правила пересечения границы для беженцев из Украины

Граждане Украины, въехавшие на территорию Молдовы на основании документа, удостоверяющего личность, в том числе с истекшим сроком действия, смогут покинуть страну, предъявив тот же документ. Такое решение приняла на заседании 4 мая Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщает newsmaker.md

В решении комиссии отмечено, что эти условия упрощенного пересечения государственной границы можно применить только один раз.

Также комиссия по ЧС скорректировала меры защиты детей из групп риска и детей, разлученных с родителями. Лица, ответственные за прием несовершеннолетних из Украины, будут проводить оценку каждого случая на основании документа, утвержденного приказом министра труда и социальной защиты.

Согласно последним данным всего в Молдову въехало около 450 тыс. украинских беженцев. Пограничная полиция разрешила им въезд без паспортов, только на основании внутренних документов, удостоверяющих личность, и без предъявления ковид-сертификатов, которые тогда были необходимы.

Сейчас на территории Молдовы остается более 93 тыс. украинских беженцев, из них 47,6 тыс. — несовершеннолетние.
  • Сегодня, 13:00
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