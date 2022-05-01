Граждане Украины, въехавшие на территорию Молдовы на основании документа, удостоверяющего личность, в том числе с истекшим сроком действия, смогут покинуть страну, предъявив тот же документ. Такое решение приняла на заседании 4 мая Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщает newsmaker.md
В решении комиссии отмечено, что эти условия упрощенного пересечения государственной границы можно применить только один раз.
Также комиссия по ЧС скорректировала меры защиты детей из групп риска и детей, разлученных с родителями. Лица, ответственные за прием несовершеннолетних из Украины, будут проводить оценку каждого случая на основании документа, утвержденного приказом министра труда и социальной защиты.
Согласно последним данным всего в Молдову въехало около 450 тыс. украинских беженцев. Пограничная полиция разрешила им въезд без паспортов, только на основании внутренних документов, удостоверяющих личность, и без предъявления ковид-сертификатов, которые тогда были необходимы.
Сейчас на территории Молдовы остается более 93 тыс. украинских беженцев, из них 47,6 тыс. — несовершеннолетние.