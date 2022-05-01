Dnestr.TV

 
0

Масочный режим в Приднестровье отменён

Масочный режим в Приднестровье отменён

Последние три месяца коронавирус сдаёт позиции. Среднее число заболевших на прошлой неделе составило 18 человек в сутки. Эпидситуация, по оценкам специалистов, стабильно благоприятная. Поэтому маски можно снять. Такое решение приняли на сегодняшнем заседании Оперштаба, сообщает пресс-центр МВД.

Медики пока не советуют полностью отказываться от средств индивидуальной защиты. Ими по-прежнему не стоит пренебрегать людям пожилым и с хроническими заболеваниями.

Остальным быть в маске не требование, а рекомендация. Защитить органы дыхания можно в местах большого скопления людей, общественном транспорте, поликлиниках, театрах, кинотеатрах, торговых центрах. Если забыли, переживать не стоит. Штрафы уже в прошлом.
  • Сегодня, 13:29
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна