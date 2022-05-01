Последние три месяца коронавирус сдаёт позиции. Среднее число заболевших на прошлой неделе составило 18 человек в сутки. Эпидситуация, по оценкам специалистов, стабильно благоприятная. Поэтому маски можно снять. Такое решение приняли на сегодняшнем заседании Оперштаба, сообщает пресс-центр МВД.
Медики пока не советуют полностью отказываться от средств индивидуальной защиты. Ими по-прежнему не стоит пренебрегать людям пожилым и с хроническими заболеваниями.
Остальным быть в маске не требование, а рекомендация. Защитить органы дыхания можно в местах большого скопления людей, общественном транспорте, поликлиниках, театрах, кинотеатрах, торговых центрах. Если забыли, переживать не стоит. Штрафы уже в прошлом.