На электронные адреса более 20 учреждений Приднестровья поступили анонимные сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах.
Угрозы получили все автостанции ПМР, городские суды Тирасполя и Бендер, госадминистрации Рыбницы и Бендер, несколько школ в Слободзее и Рыбнице, Приднестровский государственный институт искусств, ПГУ им. Т.Г. Шевченко и его филиалы по городам, Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны, МУП «Бендерытеплоэнерго», сообщает пресс-служба МВД ПМР
Специалисты МВД, Минобороны и МГБ обследуют здания и прилегающие территории. На большинстве объектов проверки уже завершены. Взрывные устройства не обнаружены.
Министерство внутренних дел и МГБ Приднестровья проводят работу по установлению круга лиц, причастных к отправке электронных писем о минировании.
Правоохранители обращают внимание: согласно ст. 205 УК ПМР «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», «шутникам» грозит до трёх лет лишения свободы.