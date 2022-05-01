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Поступили сообщения о минировании более 20 объектов в Приднестровье

Поступили сообщения о минировании более 20 объектов в Приднестровье

На электронные адреса более 20 учреждений Приднестровья поступили анонимные сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах.

Угрозы получили все автостанции ПМР, городские суды Тирасполя и Бендер, госадминистрации Рыбницы и Бендер, несколько школ в Слободзее и Рыбнице, Приднестровский государственный институт искусств, ПГУ им. Т.Г. Шевченко и его филиалы по городам, Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны, МУП «Бендерытеплоэнерго», сообщает пресс-служба МВД ПМР

Специалисты МВД, Минобороны и МГБ обследуют здания и прилегающие территории. На большинстве объектов проверки уже завершены. Взрывные устройства не обнаружены.

Министерство внутренних дел и МГБ Приднестровья проводят работу по установлению круга лиц, причастных к отправке электронных писем о минировании.

Правоохранители обращают внимание: согласно ст. 205 УК ПМР «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», «шутникам» грозит до трёх лет лишения свободы.
  • Сегодня, 14:00
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