Игорь Додон прокомментировал заявление председателя Евросовета. Сегодня глава Европейского совета Шарль Мишель заявил на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, что Евросоюз намерен оказать военную поддержку Молдове.
В ситуации, когда Молдова больше, чем когда-либо, нуждается в помощи для поддержки населения, предпринимателей, всех, кто переживает последствия экономического, энергетического кризисов, европейцы предлагают нам вооружение.
Об этом на своей странице в соцсети пишет Игорь Додон, передает aif.md
Он прокомментировал заявление председателя Евросовета о том, что ЕС намерен оказать военную помощь Молдове.
– Европейские бюрократы предлагают нам вооружить нас. Зачем? Чтобы наши молодые люди погибали на поле боя, следуя интересам Европейского союза и НАТО? Благодарим западных партнёров за “помощь” и за “ценные советы”. Сегодня Молдова нуждается в финансовых средствах, чтобы инвестировать в экономику, дороги, социальную инфраструктуру, медицину и образование, а не в оружии, чтобы были убиты молодые люди, которых и так в нашей стране осталось немного. Молдова – нейтральная страна, и она хочет мира, а не геополитики войны, – подчеркнул пятый президент Молдовы.
Шарль Мишель на пресс-конференции с президентом Молдовы Маей Санду не стал раскрывать подробности, но сказал, что ЕС начнет с действий, которые увеличат логистику киберзащиты нашей страны, сообщает tv8.md
- Что касается военной поддержки Молдовы, мы намерены увеличить логистику киберзащиты, но сегодня мы также обсудили, как мы можем оказать больше военной помощи, больше мероприятий по укреплению военного потенциала. Я, конечно, не буду сейчас говорить о деталях этого решения, но для нас важно не допустить эскалации, — сказал президент Евросовета.
Также чиновник выразил поддержку вступлению Молдовы в Евросоюз и подтвердил, что европейские государства поддержат страну не только в финансовой сфере.
Минобороны Молдовы заявила, что ЕС не будет вооружать Молдову, сообщает kp.md.
В области обороны Молдова получает помощь от Европейского Союза через "Европейский фонд мира". Эта помощь не распространяется на смертоносное оружие.
- Мероприятия на 2021 год включали укрепление медицинского потенциала Национальной армии и увеличение потенциала молдавских инженеров при поддержке в размере 7 миллионов евро, - поясняется в сообщении для прессы Минобороны Молдовы.
На следующий период были определены шесть областей для финансирования: военная логистика, мобильность, командование и управление, киберзащита, возможности наблюдения за ситуацией и тактическая связь.
Молдова и Европейский Союз продолжают сотрудничество в целях повышения устойчивости и модернизации оборонного сектора, пояснили в Минобороны.
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица, а также министр внутренних дел Анна Ревенко и юстиции — Сергей Литвиненко подписали законопроект, разрешающий размещение на государственной границе РМ иностранных офицеров с разрешением на использование оружия, специальных средств и физической силы. Таким образом Кишинев планирует укрепить, в первую очередь, украинский сектор, передает eadaily.com.
- В соответствии с положениями соглашения, совместная операция означает действие, скоординированное или организованное FRONTEX (агентство Европейского союза по безопасности внешних границ) для поддержки национальных властей Республики Молдавия, ответственных за пограничный контроль. Она направлена на решение таких проблем, как нелегальная иммиграция, настоящие или будущие угрозы на границах РМ или трансграничная преступность. Создаются необходимые условия для легализации их пребывания в период совместной операции, — говорится в документе, который на этой неделе будет представлен в парламенте.
В правительстве подчеркивают, что реализация этого закона «будет осуществляться в рамках бюджетных ассигнований».
Ранее стало известно, что Румыния в период 2—13 мая на границе с Молдавией проводит международные учения сил специального назначения. Маневры Trojan Footprint 22 спланированы и координируются Командованием специальных операций ВС США в Европе. Национальная армия нейтральной Молдавии также регулярно отрабатывает взаимодействие и боевое слаживание с армиями партнеров из стран НАТО.