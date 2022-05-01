Продажи NFT упали на 92% по сравнению с пиком осенью прошлого года, до 19 000 сделок в день. Падение может быть связано с ситуацией на рынке в целом, опасениями пользователей по поводу инфляции и изменениями в денежно-кредитной политике банков
Продажи невзаимозаменяемых токенов (NFT) упали на 92% по сравнению с пиком осенью прошлого года. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные сайта NonFungible, пишет forbes.ru.
По данным издания, больше всего продаж токенов совершалось в сентябре 2021-го — ежедневно в среднем завершалось 225 000 сделок. В мае 2022-го показатель снизился до 19 000 в день. Также, согласно данным NonFungible, на 88% снизилось число активных NFT-кошельков: в ноябре 2021-го ими пользовались 119 000 коллекционеров, а в апреле 2022-го — всего 14 000.
По мнению журналиста WSJ Пола Виньи, подобное падение продаж отчасти связано с ситуацией на рынке в целом: «У всех есть опасения по поводу инфляции, банки меняют денежно-кредитную политику, акции, облигации, криптовалюты падают. Спекулятивным рынкам приходится еще тяжелее, а NFT — именно такой рынок».
Также, отмечает Винья, проблема может быть связана с тем, что «токены стали популярными настолько быстро, что предложение превысило спрос». «Было создано более 9 млн NFT, при этом количество покупателей насчитывает менее 2 млн человек», — объясняет журналист.
По мнению Виньи, в будущем продавцам токенов будет необходимо «предложить пользователю что-то очень осязаемое и интересное», чтобы заинтересовать его. «Я не думаю, что NFT исчезнут как продукт или как класс активов. Но в будущем вы не сможете просто создать кучу цифровых JPEG-файлов, продать их и заработать кучу денег. Вам придется предложить пользователю что-то очень осязаемое, представляющее реальный интерес. Например, некоторые музыкальные группы уже продают в формате токенов пропуск за кулисы или ужин в своей компании», — комментирует журналист.