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Спорная Стамбульская конвенция вступила в силу в Молдове

Спорная Стамбульская конвенция вступила в силу в Молдове

1 мая 2022 года в Республике Молдова вступила в силу Конвенция Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известная как Стамбульская конвенция. Документ был ратифицирован парламентом 14 октября 2021 года.

Спорная Стамбульская конвенция вызвала ряд критических замечаний со стороны общества. Документ был отклонен блоком коммунистов и социалистов, который обратил внимание на некоторые скрытые детали конвенции, противоречащие Конституции и традициям Республики Молдова и продвигающие идеологии, отрицающие существование биологических полов. Парламентская оппозиция уточняет, что этот документ „узаконивает сексуальное извращение” и „подрывает моральные основы нашего народа”, сообщает primul.md.

В то же время Митрополия Молдовы публично обратилась к президенту страны, парламенту и правительству, в которых выразила обеспокоенность по поводу ратификации Стамбульской конвенции.

Согласно информации на официальной веб-странице Совета Европы, Стамбульская конвенция не была ратифицирована следующими государствами: Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Чешской Республикой, Венгрией, Латвией, Литвой, Российской Федерацией, Словацкой Республикой, Украиной, Великобританией, а также Европейским Союзом.

Не подписали и не ратифицировали конвенцию и многие другие государства-не члены Совета Европы: Канада, Япония, Казахстан, Мексика, США. А 1 июля 2021 года Турция официально вышла из Стамбульской конвенции, а турецкое правительство объяснило свое решение тем, что этот договор подрывает семейные ценности и нормализует гомосексуализм, призывая к недискриминации в соответствии с сексуальной ориентацией.”
  • Сегодня, 06:54
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