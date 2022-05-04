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Работавшие в Швейцарии молдавские граждане смогут получать пенсии

Работавшие в Швейцарии молдавские граждане смогут получать пенсии

Граждане Молдовы, работавшие в Швейцарии, смогут получать пенсии. Они также смогут получать социальные пособия в случае несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Такое соглашение будет подписано между Республикой Молдова и Швейцарской Конфедерацией, передает МОЛДПРЕС.

На заседании члены парламентской Комиссии по внешней политике и европейской интеграции дали положительное заключение по инициированию переговоров по этому вопросу.

Цель соглашения - обеспечение системы гарантий социального обеспечения для трудящихся-мигрантов из Республики Молдова, которые работали или живут в Швейцарии.

Проект предусматривает назначение пенсий по возрасту, пенсий по ограничению возможностей в связи с общим заболеванием, пенсий и пособий по ограничению возможностей в связи с несчастными случаями на производстве или в связи с профессиональными заболеваниями и пенсий по потере кормильца.

Согласно статистике, в настоящее время в Швейцарии находится около 7000 граждан Молдовы.
  • Сегодня, 06:57
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