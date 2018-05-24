Dnestr.TV

 
0

Маршрут на Москву

Маршрут на Москву

Добраться из Приднестровья в Москву теперь будет дешевле. Правда, маршрут прежний – через Турцию, но появилось больше вариантов. Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении рейсов из Стамбула и Анталии.

Начиная с 7 мая, улететь из Стамбула в Москву можно «эконом-классом» за десять-пятнадцать тысяч российских рублей, в зависимости от наличия багажа. Это порядка 140-200 долларов США, что существенно дешевле, чем сейчас, пишет NewsPMR

В пресс-службе российской авиакомпании сообщили: пока неизвестно сколько самолетов будет выделено для турецкого направления. Пока – шесть авиалайнеров, а во второй половине мая самолетов должно стать больше и цены на билеты немного снизятся.

Сейчас жители Приднестровья добираются в Москву через Кишиневский аэропорт транзитом через Стамбул в среднем за 400 долларов США. Стоимость перелета зависит от времени пересадки. Если пассажир готов задержаться в Турции на сутки, можно уложиться в 300 долларов. Если время между пересадками минимальное – час или два – придется заплатить от 600 до 800 долларов.

На этой неделе оптимальный маршрут для приднестровцев, которые хотят добраться в столицу России по воздуху выглядит следующим образом: 8 мая вылет рейса «Air Мoldova» из Кишинева в Стамбул в 13:50, полтора часа в воздухе. На пересадку всего полчаса. В итоге выйдет 290 долларов. Но в авиакомпании советуют не рисковать, за полчаса в огромном Стамбульском аэропорту можно не успеть на пересадку.

Другой вариант: вылет турецкими авиалиниями из Кишинёва в половину десятого вечера, потом из Стамбула в три ночи – на пересадку 4 часа. Два билета будет стоить около 230 долларов. Когда рейсов Аэрофлота станет больше, варианты будут разнообразнее.

К сведению: кассы Аэрофлота в Кишиневском аэропорту отсутствуют, поэтому заказывать билеты нужно через интернет.

Тем временем, авиакомпания «Wizz Air» возобновляет регулярные рейсы в Кишиневский аэропорт. География полетов расширится на Италию, Германию и Францию.
  • Сегодня, 08:58
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна