Добраться из Приднестровья в Москву теперь будет дешевле. Правда, маршрут прежний – через Турцию, но появилось больше вариантов. Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении рейсов из Стамбула и Анталии.
Начиная с 7 мая, улететь из Стамбула в Москву можно «эконом-классом» за десять-пятнадцать тысяч российских рублей, в зависимости от наличия багажа. Это порядка 140-200 долларов США, что существенно дешевле, чем сейчас, пишет NewsPMR
В пресс-службе российской авиакомпании сообщили: пока неизвестно сколько самолетов будет выделено для турецкого направления. Пока – шесть авиалайнеров, а во второй половине мая самолетов должно стать больше и цены на билеты немного снизятся.
Сейчас жители Приднестровья добираются в Москву через Кишиневский аэропорт транзитом через Стамбул в среднем за 400 долларов США. Стоимость перелета зависит от времени пересадки. Если пассажир готов задержаться в Турции на сутки, можно уложиться в 300 долларов. Если время между пересадками минимальное – час или два – придется заплатить от 600 до 800 долларов.
На этой неделе оптимальный маршрут для приднестровцев, которые хотят добраться в столицу России по воздуху выглядит следующим образом: 8 мая вылет рейса «Air Мoldova» из Кишинева в Стамбул в 13:50, полтора часа в воздухе. На пересадку всего полчаса. В итоге выйдет 290 долларов. Но в авиакомпании советуют не рисковать, за полчаса в огромном Стамбульском аэропорту можно не успеть на пересадку.
Другой вариант: вылет турецкими авиалиниями из Кишинёва в половину десятого вечера, потом из Стамбула в три ночи – на пересадку 4 часа. Два билета будет стоить около 230 долларов. Когда рейсов Аэрофлота станет больше, варианты будут разнообразнее.
К сведению: кассы Аэрофлота в Кишиневском аэропорту отсутствуют, поэтому заказывать билеты нужно через интернет.
Тем временем, авиакомпания «Wizz Air» возобновляет регулярные рейсы в Кишиневский аэропорт. География полетов расширится на Италию, Германию и Францию.