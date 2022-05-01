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Минпрос: Экзамены для школьников и студентов в этом году отменяются

Минпрос: Экзамены для школьников и студентов в этом году отменяются

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников школ, а также годовые экзамены в остальных классах в этом учебном году отменены. Учащихся аттестуют по текущей успеваемости, рассказали в Министерстве просвещения, сообщает novostipmr.com

Студенты также не будут сдавать экзамены и госы. Итоговые оценки по экзаменам будут выставляться на основе текущих отметок по учебным дисциплинам. Защита выпускной квалификационной работы пройдёт в дистанционном формате.

«Там, где есть свои особенности проведения промежуточной и итоговой аттестации, к примеру в области обороны и безопасности государства, а также в области искусства и культуры, все нюансы проведения будут определяться учебными учреждениям в индивидуальном порядке по согласованию с учредителем», - рассказала начальник Управления профессионального образования Минпроса Людмила Тануркова.

Такое решение было принято из-за сложных условий, в которых приходится работать образовательным учреждениям республики. Речь идёт о многочисленных сообщениях о минировании, а также об установлении «красного» уровня террористической опасности.
  • Сегодня, 09:11
  • DTV
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