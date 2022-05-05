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Варианты обмена на "Азовстали": пятнадцать заложников на тонну продуктов

Варианты обмена на "Азовстали": пятнадцать заложников на тонну продуктов

Украинские боевики, которые прячутся в катакомбах под заводом «Азовсталь», окончательно перешли к террористическим методам, предложив обменивать находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства.

Об этом 5 мая сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на представителя штаба операции по освобождению предприятия. Он пояснил, что ради спасения оставшихся там гражданских, приходится поддерживать контакты с засевшими там нацистами «Азова» и представителями СБУ.

"Приходится поддерживать контакты с засевшими там нацистами "Азова" (против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела) и представителями СБУ в интересах спасения оставшихся там гражданских. В ходе переговоров они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты. Обозначенные условия сделки, – пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, – теперь будут только обменивать", – цитирует собеседника РИА Новости

Представитель штаба также отметил, что российские военные уже сталкивались с подобными методами в Сирии, когда вели переговоры с террористами из ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Те предлагали обменивать освобождаемых людей на еду и медикаменты по весу.

"Так что никакие они не "герои", как называет их Зеленский, – обычные террористы", – заключил представитель штаба.

По словам покинувших "Азовсталь" людей, боевики заранее все заготовили для долгого пребывания на территории комбината. Они отметили, что было завезено много сухих пайков, консервов, воды и боеприпасов.

"Просто они не рассчитывали, что там вместе с ними окажется так много, сотни, гражданских, которых им всё-таки пришлось кормить. Поэтому продукты у них заканчиваются… Уже неделю очень мало нам давали, один раз в сутки", – заявила одна из женщин, которая смогла выбраться на свободу.

Ранее сообщалось о том, что в подземных помещениях металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинские боевики могут удерживать еще более 200 мирных граждан.

Причем освобожденные раньше жители Мариуполя рассказали, что укронацисты давно уже не подчиняются Киеву, а все надежды связывают с вмешательством американцев и англичан.

eadaily.com





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