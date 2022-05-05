Республика Молдова обеспечит прохождение военной техники на Украину. Об этом объявил сегодня, 5 мая, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук после встречи со своим молдавским коллегой Игорем Гросу в Киеве, сообщает eadaily.com Эту информацию пока проверить затруднительно, так как Игорь Гросу ещё не вернулся в Молдову, но вопрос лежит уже на поверхности.
Дело в том, что в ходе вчерашней встречи с Председателем Парламента Молдовы Игорем Гросу спикер Верховной Рады Украины выделил несколько направлений помощи, нуждающихся в Украине от Молдовы.
Спикер ВР Руслан Стефанчук попросил у молдавской стороны рассмотреть возможность передачи Украине военной техники и оказания помощи в разминировании освобожденных территорий. Украинская сторона также рассчитывает на ускорение прохождения транзитных гуманитарных грузов, сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины rada.gov.ua
«Гуманитарная помощь – это подпитка нашего сопротивления, поэтому мы были бы благодарны за обход бюрократических процедур», – отметил Руслан Стефанчук.
Глава Верховной Рады рассказал, что не менее важным направлением помощи Украине является санкционная политика.
«Без единого давления на экономический хребет России мы не остановим эту войну. Нет и не может быть больших или малых стран, больших или малых экономик – это должно быть общим делом для всех», – цитирует главу парламента пресс-служба Верховной Рады Украины
«Мы очень рассчитываем на четкую и понятную позицию Молдовы о недопущении использования территорий вашего региона для участия в российско-украинской войне», — подчеркнул спикер.
Игорь Гросу что-то скрывает?
Во время визита на Украину спикер молдавского парламента ходил в бронежилете и устроил фотосессии. Однако подробности своего турне, кроме фотографий и общих фраз, попридержал.
Примечательно то, что Игорь Гросу в своём сообщении по итогам встречи, умолчал о том, что Кишинев, несмотря на декларируемый нейтралитет, готовится к военным поставкам для нужд ВСУ. Ранее молдавские власти оказывали Украине только гуманитарную помощь, отказывая Румынии и другим странам НАТО в предоставлении своей территории для транзита военной техники.
В сообщении, опубликованном председателем молдавского парламента, говорится только о том, что в ходе поездки он выразил солидарность РМ с украинскими соседями, подтвердил решительное осуждение российской спецоперации и проинформировал о готовности направить на Украину новую партию гуманитарных грузов, а также контингент саперов для разминирования территории, «чтобы гражданское население могло чувствовать себя в безопасности».
Заседание парламента Молдовы проходит 5 мая . Председательствует вице-спикер парламента Михаил Попшой, так как Игорь Гросу еще не вернулся .
Оппозиция в парламенте Молдовы предложила заслушать глав СИБ и Минобороны по факту заявлений спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука по итогам встречи с его молдавским коллегой Игорем Гросу.
"Это чувствительный вопрос", – заявил депутат от БКС Григорий Новак.
По его словам, подобные заявления идут вразрез с официальной позицией властей Молдовы и нарушает статус нейтралитета Молдовы, который прописан в Конституции.
Предложение оппозиции не было поддержано большинством.
"Спикер молдавского парламента Игорь Гросу, находясь в Киеве, сделал заявления, для которых у него не было ни политических полномочий, ни морального права". Об этом сегодня, 5 мая, написал в своем телеграмм-канале экс-президент РМ Игорь Додон, сообщает eadaily.com
Он напомнил, что Республика Молдова — нейтральная страна никоим образом не может и не должна участвовать в военном конфликте между Россией и Украиной.
«Спрятав себя в бронежилете, он, видимо, возомнил себя эдаким генералом и стал раздавать абсолютно безответственные обещания своим украинским партнёрам. Спикер Гросу был бы попросту смешон в своем странном амплуа, если его заявления и обещания не были бы столь опасны для молдаван», — подчеркнул Додон.
Он подчеркнул, что ни сапёрские отряды, ни коридор для поставки вооружения ВСУ, который, по словам спикера украинской Рады Руслана Стефанчука был обещан Игорем Гросу, не могут исходить от Кишинева. Додон пояснил, что спикер своими категорическими и субъективными заявлениями подвергает экономическому и другим рискам молдавских граждан, «которые могут дорого заплатить из-за его бездумных слов». «Кстати, не уверен, что в случае, не дай Бог, перехода военного конфликта на молдавскую землю, спикер Гросу будет таким же воинственным и покажет молдавским солдатам своим личным примером, как вести себя на передовой. Боюсь, что он уже забронировал на всякий случай билеты на первый отбывающий на Запад самолёт из Кишинёва», — предположил Додон.
Пятый молдавский президент напомнил, что риски безопасности для РМ исходят не столько от внешних игроков, сколько от необдуманных шагов и заявлений нынешнего руководства страны, как то поставка ГМС для украинских войск, призыв к сотрудничеству с НАТО, транзит оружия из ЕС и США и т. д.
«Я уверен, что ничто не угрожает Молдове, если нынешнее руководство страны и в первую очередь президент не спровоцируют втягивание нашей республики в конфликт. Ответственность за это лежит лично на Майе Санду и её команде. И если они чувствуют, что не могут больше устоять перед давлением западных кураторов, то лучше пусть подают в отставку, чем развязывают войну, в результате которой могут пострадать или погибнуть наши граждане», — заключил Игорь Додон.