Власти Молдовы продолжают препятствовать импорту лекарств на территорию Приднестровской Молдавской Республики. В настоящее время на временном таможенном складе в Кишинёве находится груз с медикаментами для Приднестровья. Обещания молдавского вице-премьера Олега Серебряна разблокировать экспорт лекарств в республику по факту не выполняются, сообщает newspmr.com
В Ассоциации фармацевтов Приднестровья сообщили, что власти Молдовы частично разрешили ввоз лекарственных препаратов по некоторым позициям, которые совпадают с их реестром. Но основная часть лекарств из России, Турции и Прибалтики до сих пор заблокирована.
«В ближайшие дни запланирована встреча профильных рабочих групп Приднестровья и Молдовы, на которой вновь будут поднимать проблему ввоза медикаментов», - сообщили в АФП.
Ассоциация фармацевтов подсчитала: на оптовых складах в Приднестровье уже отсутствует порядка двух тысяч наименований лекарств. Еще 500 видов препаратов хватит только на месяц, а 600 видов – на два месяца.
«Часть позиций восполнили за счёт закупок с молдавских складов. Но эти препараты дороже более доступных приднестровцам российских, украинских и белорусских аналогов», - пояснили фармацевты.
Ранее к подобным мерам Молдова прибегала в разгар пандемии, неделями задерживая приднестровские грузы гуманитарного профиля: лекарства, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты. Тогда механизм поставок удалось отработать, сейчас – пока не получается.