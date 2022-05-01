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"Обещать - не значит жениться" : импорт лекарств в Приднестровье по факту не выполняется

"Обещать - не значит жениться" : импорт лекарств в Приднестровье по факту не выполняется

Власти Молдовы продолжают препятствовать импорту лекарств на территорию Приднестровской Молдавской Республики. В настоящее время на временном таможенном складе в Кишинёве находится груз с медикаментами для Приднестровья. Обещания молдавского вице-премьера Олега Серебряна разблокировать экспорт лекарств в республику по факту не выполняются, сообщает newspmr.com

В Ассоциации фармацевтов Приднестровья сообщили, что власти Молдовы частично разрешили ввоз лекарственных препаратов по некоторым позициям, которые совпадают с их реестром. Но основная часть лекарств из России, Турции и Прибалтики до сих пор заблокирована.

«В ближайшие дни запланирована встреча профильных рабочих групп Приднестровья и Молдовы, на которой вновь будут поднимать проблему ввоза медикаментов», - сообщили в АФП.

Ассоциация фармацевтов подсчитала: на оптовых складах в Приднестровье уже отсутствует порядка двух тысяч наименований лекарств. Еще 500 видов препаратов хватит только на месяц, а 600 видов – на два месяца.

«Часть позиций восполнили за счёт закупок с молдавских складов. Но эти препараты дороже более доступных приднестровцам российских, украинских и белорусских аналогов», - пояснили фармацевты.

Ранее к подобным мерам Молдова прибегала в разгар пандемии, неделями задерживая приднестровские грузы гуманитарного профиля: лекарства, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты. Тогда механизм поставок удалось отработать, сейчас – пока не получается.
  • Сегодня, 13:35
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