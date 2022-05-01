На Запорожской теплоэлектростанции закончился уголь, который невозможно доставить в результате боевых действий на Юге Украины. Работа ТЭС остановлена. Об этом сообщил городской голова г. Энергодар Дмитрий Орлов пресс-службе ДТЭК.
Орлов подчеркнул, что остановка работы ЗаТЭС не отразится на населении города в разрезе предоставления коммунальных услуг. Тепло, энерго и водоснабжение в Энергодаре переведены на ЗАЭС. В холдинге ДТЭК, в который входит ЗаТЭС, отметили, что уже координируют свои действия с НЭК "Укрэнерго", профильным министерством и соответствующими госорганами, сообщает epravda.com
В то же время, возможно снижение температуры горячей воды на несколько градусов, добавил городской голова. "К сожалению, это вынужденный шаг - на предприятии закончился уголь. И организовать его регулярные поставки нет возможности. Это связано и с оккупацией нашего города, и с логистическими сложностями из-за постоянных боевых действий на юге Украины, разрушенных объектов инфраструктуры, мостов и участки железной дороги", – цитирует Орлова пресс-служба ДТЭК.
Уголь не поставляется на ТЭС с конца февраля, отметили в ДТЭК. Более двух месяцев станция работала в штатном режиме на угле, накопленном на складе. С истощением запасов ТЭС перешла на режим поддержания жизнеобеспечения только потребностей станции.
Персонал тепловой станции временно переведен на вынужденный простой. В компании утверждают, что делают все возможное для поддержки коллектива станции и обеспечения людям выплаты заработной платы.
ЗаТЭС (входит в ДТЭК Рината Ахметова) – самая мощная тепловоелектростанция Украины вместе с Углегорской ТЭС (Донецкая область).