4 мая на территории карьера вблизи села Суклея двое рабочих ремонтировали погрузчик. Мужчины начали разбортировку колеса. По правилам безопасности это допустимо только после того, как давление в шине будет спущено. Однако рабочие этого не сделали. Колесо взорвалось, его части и металлические крепления разлетелись в стороны.
Один из мужчин – 36-летний житель столицы – получил тяжелейшую травму головы, несовместимую с жизнью. Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали его смерть, сообщает пресс-служба МВД ПМР
Второй мужчина с множественными травмами был госпитализирован в реанимационное отделение ГУ «РКБ». Несмотря на все усилия медиков, 5 мая 54-летний тираспольчанин скончался.
На месте работала следственно-оперативная группа. Назначен ряд экспертиз. По факту происшествия проводится проверка.