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Несчастный случай в карьере

Несчастный случай в карьере

4 мая на территории карьера вблизи села Суклея двое рабочих ремонтировали погрузчик. Мужчины начали разбортировку колеса. По правилам безопасности это допустимо только после того, как давление в шине будет спущено. Однако рабочие этого не сделали. Колесо взорвалось, его части и металлические крепления разлетелись в стороны.

Один из мужчин – 36-летний житель столицы – получил тяжелейшую травму головы, несовместимую с жизнью. Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали его смерть, сообщает пресс-служба МВД ПМР

Второй мужчина с множественными травмами был госпитализирован в реанимационное отделение ГУ «РКБ». Несмотря на все усилия медиков, 5 мая 54-летний тираспольчанин скончался.

На месте работала следственно-оперативная группа. Назначен ряд экспертиз. По факту происшествия проводится проверка.

Несчастный случай в карьере

Несчастный случай в карьере

  • Сегодня, 16:05
  • DTV
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