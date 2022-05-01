В ходе пленарного заседания в четверг молдавские депутаты одобрили в первом чтении законопроект о регулировании и контроле генетически модифицированных организмов. Документ был одобрен голосами 54 народных избранников.
Предлагаемые поправки предусматривают приведение национальной нормативно-правовой базы в области биологической безопасности и контроля генетически модифицированных организмов в соответствие с положениями европейского законодательства, сообщает noi.md
Документ устанавливает меры предосторожности для предотвращения, мониторинга и выявления использования генетически модифицированных организмов, которые, по мнению авторов, обеспечат защиту здоровья населения и окружающей среды.
Вступление в силу данного законопроекта даст возможность ограничивать или запрещать выращивание генетически модифицированных организмов на территории Республики Молдова или в ее определенных зонах.
Таким образом, законопроект устанавливает нормативную и институциональную базу, необходимую для осуществления деятельности по получению, испытанию, использованию, реализации, а также для операций по импорту и экспорту генетически модифицированных организмов.
Документ также устанавливает полномочия Национальной комиссии по биобезопасности и Национального агентства по безопасности пищевых продуктов по внедрению и размещению на рынке генетически модифицированных организмов.
В связи с этим важную роль также будет играть Агентство по охране окружающей среды, уполномоченное выдавать разрешения и следить за перемещением данного вида продукции. Документу предстоит пройти окончательное чтение в парламенте.