«Молдовагаз» обратилась к российскому гиганту «Газпром» с просьбой продлить на один год период проведения аудита исторической задолженности, накопленной за потребление природного газа.
Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Согласно протоколу, подписанному 29 октября 2021 года в Санкт-Петербурге, проверка должна была быть проведена до 1 мая 2022 года, сообщает tv8.md
«Мы запросили годичный срок, но официального ответа не получили. Знаем, что «Молдовагаз» получила ответ, подтверждающий объемы за май, но вопрос аудита не прокомментировали», — сказал министр в ходе пресс-конференции.
Спыну напомнил, что контракт подписан на пять лет, и каждый месяц до 20 числа «Молдовагаз» и «Газпром» подтверждают объемы газа на следующий месяц.
«В противном случае у нас есть те резервы, которые обеспечили бы нас газом летом на период от трех недель до месяца, в зависимости от потребления», — отметил Спыну.
Ранее в этом месяце вице-премьер Андрей Спыну заявил, что, поскольку действия российского концерна совершенно непредсказуемы, правительство серьезно готовится к процессу приобретения газа из альтернативных источников.
Ранее, эту ситуацию - просьбу молдавской стороны об отсрочке проведения аудита, прокомментировал в эфире радио Sputnik экономист, преподаватель РАНХиГС при Президенте России Владислав Гинько : "Странная ситуация, согласитесь. Это, как прийти на рынок, взять огурцы, помидоры – с нас спрашивают оплату, а мы говорим: "Нам нужно аудитора, юриста, советника спросить", и уходим с этими огурцами, помидорами. С помощью природного газа Молдова создает экономический продукт с добавленной стоимостью – работает промышленность, сельское хозяйство, создается продукт, экспортируется, потребляется. То есть на этом зарабатывается. Возникает вопрос: а чего же вы не можете часть из того, что заработали, отдать в качестве оплаты? Это странно", – сказал Владислав Гинько.
Кроме того, по его словам, у Молдовы есть и другие возможности расплатиться за газ.
"Они нам должны около 650 миллионов евро. Еще я обратил внимание, что Германия сейчас предоставляет Молдове различные кредиты на 659 миллионов евро. Так что у Молдовы есть эти средства, она может направить их на оплату российского природного газа, который они уже потребили. И это будет правильный выбор, куда потратить эти деньги", – считает экономист.
Он также прокомментировал расчет властей Молдовы на возможность закупок необходимых объемов газа на рынке.
"Для Молдовы – это выстрел себе в ногу, поскольку наносится ущерб собственной экономике. Зачем им платить, как они говорят, в два с половиной раза больше, а на самом деле намного больше, покупая газ по реверсу? Выходит, что это выгодно Евросоюзу, Германии. То есть за счет стран, которым они навязывают идею "потребите газ и не платите", они больше раздают кредитов", – отметил Владислав Гинько.