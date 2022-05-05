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Грузия в очередной раз отказала Украине в открытии второго фронта против России

Грузия в очередной раз отказала Украине в открытии второго фронта против России

Украинские власти требует от Грузии поставок вооружения и открытия «второго фронта» против России. Об этом в четверг, 5 мая, сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью немецкому изданию Deutsche Welle (признано в РФ иноагентом), сообщает gazeta.ru

«Украинцы требуют всё больше и больше от своих партнеров, не только от Грузии. Они использовали грубые слова в адрес разных партнеров… Так что, да, они хотят поставок оружия от Грузии, а также открытия в Грузии второго фронта. Всё это невозможно», — заявила она.

Однако, по ее словам, отказ Тбилиси следовать подобным требованиям не отменяет того уровня солидарности, который показывает государство по отношению к Украине. Зурабишвили подчеркнула, что Грузия фактически полностью соблюдает режим санкций против России, хотя официально отказалась к ним присоединиться.

«Возможно, заявления правительства были немножко противоречивыми, чтобы не быть провокационными. Но фактически Грузия полностью соблюдает режим санкций, и сейчас мы видим его влияние на внутреннюю экономику. Мы полностью разделяем все международные санкции», — отметила президент.

Грузия в очередной раз отказала Украине в открытии второго фронта против России
фото: David Mdzinarishvili/Reuters президент Грузии Саломе Зурабишвили

2 мая временного поверенного в делах Украины в Грузии вызвали в министерство иностранных дел государства в связи с заявлениями разведки министерства обороны Украины о реэкспорте товаров из России. Отмечалось, что по мнению Киева, Грузия помогает РФ обходить санкции. Грузинская сторона выразила недовольство данными утверждениями и отметила, что распространение информации на основе таких непроверенных фактов наносит ущерб партнерству между двумя странами.

11 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не собирается отрывать «второй фронт» против России из-за ситуации вокруг Украины. Он отметил, что страна должна сохранить мир, стабильность и способствовать развитию.

31 марта Зурабишвили заявила, что страна принимает участие во всех международных санкциях, которые были введены против России из-за спецоперации по защите жителей Донбасса.
  • Сегодня, 10:46
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