Очередной подарок от Национального агентства по регулированию в энергетике ждёт всех жителей Молдовы.
Еще вчера литр бензина стоил на 3 бана ниже 28 леев, но сегодня уже выше этой отметки, сообщает kp.md
Итак, 7, 8 и 9 мая максимальная цена на толпиво будет такой:
Бензин с октановым числом A95 будет стоить 28,17леев/л (+20 банов).
Дизельное топливо – 27,75 леев/л (+19 банов).
В агентстве сообщают, что увеличение стоимости топлива в Молдове связано, с ростом цен на мировом рынке. Они достигали значений от 1008 до 1157 долларов за тонну бензина и от 1066 до 1205 долларов за тонну дизельного топлива.