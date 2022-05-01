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У цен на топливо нет педали "тормоз"

У цен на топливо нет педали "тормоз"

Очередной подарок от Национального агентства по регулированию в энергетике ждёт всех жителей Молдовы.

Еще вчера литр бензина стоил на 3 бана ниже 28 леев, но сегодня уже выше этой отметки, сообщает kp.md

Итак, 7, 8 и 9 мая максимальная цена на толпиво будет такой:

Бензин с октановым числом A95 будет стоить 28,17леев/л (+20 банов).

Дизельное топливо – 27,75 леев/л (+19 банов).

У цен на топливо нет педали "тормоз"

В агентстве сообщают, что увеличение стоимости топлива в Молдове связано, с ростом цен на мировом рынке. Они достигали значений от 1008 до 1157 долларов за тонну бензина и от 1066 до 1205 долларов за тонну дизельного топлива.


  • Сегодня, 13:32
  • DTV
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