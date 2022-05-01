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7 мая в Бендерах состоится велопробег ко Дню Победы

7 мая в Бендерах состоится велопробег ко Дню Победы
Фото:bendery-ga.org 2018г.

В Бендерах 7 мая пройдет уже шестой по счету патриотический велопробег в честь Дня Победы.

Основная цель патриотической акции - напомнить о подвигах советских воинов и поздравить жителей республики с 77-й годовщиной со Дня Победы. Также, по словам организаторов, мероприятие способствует приобщению людей к культурному наследию и здоровому образу жизни.

Как сообщается на официальном сайте Бендер, колонна стартует с площади Освобождения в 10:00 (сбор - с 9 утра) Далее участники велопробега проследуют по улицам города и по ходу движения посетят Пантеон Славы на площади Героев и парк Победы, где возложат цветы и почтут память павших защитников Отечества.

Маршрут велопробега пройдёт по следующим улицам: Ленина (площадь Освобождения – регистрация и старт), Суворова (площадь Героев - возложение), Первомайской, Коммунистической, Победы (парк Победы - возложение), Коммунистической, Ечина, Бендерского восстания, Кишиневской (привал на парковке у ресторана «Теремок»), Ермакова, Панина (финиш – парк А. Невского).

Средняя скорость движения составит 10-15 км/ч. Общая протяженность маршрута – 15 километров. Присоединиться к велопробегу можно на любом этапе.

Среди обязательных атрибутов: головной убор, технически исправный транспорт, по желанию - фляжка с водой и цветы для возложения.

Организаторы обращают внимание на возрастные ограничения: участники до 14 лет должны быть в сопровождении законного представителя либо в составе организованной группы.

Финиширует колонна в Александро-Невском парке Бендерской крепости. Здесь велосипедистов встретят с концертной программой ведущие творческие коллективы города, организуют полевую кухню. В выставочном зале парка откроется выставка «Освобождение Европы».

С более подробной информацией о маршруте велопробега можно ознакомиться на сайте бендерской госадминистрации.

7 мая в Бендерах состоится велопробег ко Дню Победы

  • Сегодня, 13:56
  • DTV
  • Просмотров: 34
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