В принятой 5 мая Европейским парламентом резолюции, касающейся текущего сотрудничества между ЕС и Республикой Молдова, содержится пункт о немедленном введении эмбарго на российский газ. Финальная версия документа была опубликована на официальном сайте учреждения, сообщает aif.md
В пункте 19 резолюции документа отмечается, что Европарламент приветствует выводы Евросовета от 24 и 25 марта и предлагает государствам-членам совместно закупать природный газ, сжиженный природный газ и водород посредством общей платформы, которая также будет доступна государствам Западных Балкан и трем ассоциированным странам Восточного партнерства (Молдавия, Грузия, Украина), пишет eadaily.com
«В этом контексте подтверждаем свой призыв немедленно наложить эмбарго на российский газ и предлагает молдавским властям и комиссии сотрудничать в целях точной оценки потребностей РМ в хранении газа на предстоящий период», — говорится в резолюции.
На этой же сессии евродепутаты проголосовали за то, чтобы РМ получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС, при этом «прозрачно» намекнув, что от позиции по газу будет зависеть лояльность партнеров по развитию.
Напомним, несмотря на то, что Кишинев не выполнил контрактные условия о проведении аудита долгов, «Газпром» с 1 мая не остановил поставку голубого топлива в регион. Ранее премьер-министр Наталья Гаврилица вынуждена была признать, что цена на альтернативные энергоресурсы на международном рынке слишком высока и неподъёмна для бюджета республики.
«У нас есть возможность получить доступ к природному газу и энергетическим ресурсам из альтернативных источников. Но большая проблема в том, что цены очень высокие. Сейчас они немного падают, но в любом случае они намного выше, чем цена, включенная в тариф. Поэтому мы хотим продлить контракт с „Газпромом“», — констатировала глава правительства.