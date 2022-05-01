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В МИД ПМР состоялась встреча с делегацией Международного Комитета Красного Креста

В МИД ПМР состоялась встреча с делегацией Международного Комитета Красного Креста

Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев сегодня встретился с делегацией Международного комитета Красного Креста во главе с Романом Маховером. Как сообщает пресс-служба МИД, во встрече принял участие также первый заместитель председателя Приднестровского республиканского банка Алексей Мельник.

Встреча прошла в рамках рабочего визита делегации МККК, целью которого является проработка технических аспектов оказания помощи украинским беженцам и жителям Приднестровья.

«В текущих условиях любая помощь приветствуется. На территорию Приднестровья въехало уже более 30 тысяч украинских беженцев. Готовы выслушать предложения и видение Международного Комитета Красного Креста», – подчеркнул глава МИД в начале встречи.

Виталий Игнатьев отметил, что на данном этапе Приднестровье оказывает помощь беженцам своими силами и будет продолжать это делать. С 24 февраля на территорию республики въехали 32,5 тысячи беженцев, из которых 25,8 тысяч зарегистрировались для постоянного нахождения. Услугами центров размещения воспользовались 1703 человека.

Глава МИД рассказал, что серьезно осложняют ситуацию административно-бюрократические действия молдавской стороны по блокированию приднестровского импорта, в том числе медикаментов, продуктов питания, топлива и средств защиты растений. Такое давление Молдовы является серьезным дестабилизирующим фактором и значительно усугубляет гуманитарную обстановку.

Глава миссии МККК Роман Маховер поблагодарил за предоставление детальной информации о текущей ситуации и отметил, что понимает озабоченность приднестровской стороны.

Первоочередная задача Международного Комитета Красного Креста в ближайшее время организовать систему помощи украинским беженцам и принимающим их приднестровским семьям. После того, как программа помощи будет запущена, МККК рассмотрит возможности ее расширения и покрытия потребностей и других уязвимых групп населения.

В ходе встречи стороны обсудили и изучили технические аспекты оказания помощи.

Завершая встречу, собеседники выразили надежду на продолжение предметного диалога, дальнейший обмен информацией и скорейшее разрешение проблемных вопросов.

В МИД ПМР состоялась встреча с делегацией Международного Комитета Красного Креста

В МИД ПМР состоялась встреча с делегацией Международного Комитета Красного Креста

  • Сегодня, 15:00
  • DTV
  • Просмотров: 30
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