Dnestr.TV

 
0

Миллионы людей из 180 стран станут участниками Международного онлайн-форума

Миллионы людей из 180 стран станут участниками Международного онлайн-форума

7 мая 2022 года в 18:00 по местному времени, состоится Международный онлайн-форум «Глобальный кризис. Мы люди. Мы хотим жить». Это масштабное и беспрецедентное событие, организовано благодаря независимому объединению миллионов людей из 180 стран на платформе «Созидательное общество».

Трансляция состоится на десятках тысяч каналов социальных и медиа-платформ по всему миру.

На главной странице сайта Днестр ТВ также будет вестись трансляция онлайн-форума. В нижней части сайта с правой стороны активное окно на трансляцию, а также создан раздел «Созидательное общество», где вы можете ознакомиться с многочисленными материалами по тематике форума. Приглашаем всех желающих подключиться к данному событию.

Начало трансляции форума 7 мая в 18:00, длительность форума 12 часов, присоединиться можете в любое удобное для Вас время.

Мероприятие инициировано и реализуется на волонтёрских началах собственными силами и ресурсами людей.



ЦЕЛЬ ФОРУМА:
- правдиво и объективно проинформировать человечество о возрастающей опасности климатической и экологической катастроф;

- отразить реальный масштаб множественных кризисов потребительского формата общества;

- рассмотреть практические решения выхода из всех кризисов благодаря построению Созидательного общества.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА:

Климат. Общий враг всего человечества
Рекордные темпы нарастания климатических катаклизмов. Почему о масштабах угроз молчат мировые СМИ?
Современный коллаборационизм. Кто играет на стороне общего врага человечества?
Настоящая причина глобального изменения климата. Кто и почему скрывает правду от людей?
Влияние астрономических процессов и их цикличности на климат
Климатические катастрофы глазами очевидцев
Беженцы. Почему это касается каждого?
Эскалация насилия в обществе
Рабство и торговля людьми
Критичность экологической ситуации в условиях нарастающих катаклизмов как угроза гибели планеты
Угроза голода и нехватки питьевой воды на планете
Кредитное рабство. Проблемы и решение
Как влияет изменение климата и ухудшающаяся экологическая обстановка на здоровье человека?
К каким экологическим последствиям привела бездумная потребительская деятельность человека?
Неподготовленность служб спасения к глобальным катаклизмам
Почему в потребительском формате общества невозможно использование инновационных технологий на благо всех людей?
Необходимость срочной мобилизации и объединения всех сил человечества
Практическое решение всех кризисов благодаря построению Созидательного общества

Все вместе мы можем рассказать человечеству о реальных проблемах, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу. Сейчас время ценно как никогда.

Действовать нужно сегодня, прямо сейчас, чтобы у всех нас было завтра.
  • Сегодня, 13:09
  • DTV
  • Просмотров: 41
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация












    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
    •  

    Инфо

     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна