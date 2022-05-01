7 мая 2022 года в 18:00 по местному времени, состоится Международный онлайн-форум «Глобальный кризис. Мы люди. Мы хотим жить». Это масштабное и беспрецедентное событие, организовано благодаря независимому объединению миллионов людей из 180 стран на платформе «Созидательное общество».
Трансляция состоится на десятках тысяч каналов социальных и медиа-платформ по всему миру.
На главной странице сайта Днестр ТВ также будет вестись трансляция онлайн-форума. В нижней части сайта с правой стороны активное окно на трансляцию, а также создан раздел «Созидательное общество», где вы можете ознакомиться с многочисленными материалами по тематике форума. Приглашаем всех желающих подключиться к данному событию.
Начало трансляции форума 7 мая в 18:00, длительность форума 12 часов, присоединиться можете в любое удобное для Вас время.
Мероприятие инициировано и реализуется на волонтёрских началах собственными силами и ресурсами людей.
ЦЕЛЬ ФОРУМА: - правдиво и объективно проинформировать человечество о возрастающей опасности климатической и экологической катастроф;
- отразить реальный масштаб множественных кризисов потребительского формата общества;
- рассмотреть практические решения выхода из всех кризисов благодаря построению Созидательного общества.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА:
Климат. Общий враг всего человечества Рекордные темпы нарастания климатических катаклизмов. Почему о масштабах угроз молчат мировые СМИ? Современный коллаборационизм. Кто играет на стороне общего врага человечества? Настоящая причина глобального изменения климата. Кто и почему скрывает правду от людей? Влияние астрономических процессов и их цикличности на климат Климатические катастрофы глазами очевидцев Беженцы. Почему это касается каждого? Эскалация насилия в обществе Рабство и торговля людьми Критичность экологической ситуации в условиях нарастающих катаклизмов как угроза гибели планеты Угроза голода и нехватки питьевой воды на планете Кредитное рабство. Проблемы и решение Как влияет изменение климата и ухудшающаяся экологическая обстановка на здоровье человека? К каким экологическим последствиям привела бездумная потребительская деятельность человека? Неподготовленность служб спасения к глобальным катаклизмам Почему в потребительском формате общества невозможно использование инновационных технологий на благо всех людей? Необходимость срочной мобилизации и объединения всех сил человечества Практическое решение всех кризисов благодаря построению Созидательного общества
Все вместе мы можем рассказать человечеству о реальных проблемах, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу. Сейчас время ценно как никогда.
Действовать нужно сегодня, прямо сейчас, чтобы у всех нас было завтра.