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Что они скрывают от нас?

Что они скрывают от нас?

Всему человечеству грозит полное уничтожение. Это правда, в которую не хочется верить. Но наш общий враг уже сейчас рушит и забирает жизни миллионов людей на Земле.

Последняя война человечества уже идёт!

В современном потребительском формате невыгодно и невозможно решить ни один из существующих кризисов, превращающих нашу жизнь в сущий ад. Всё зациклено на потреблении и манипуляции.

На каждой мировой проблеме зарабатывают. Зарабатывают на ЖИЗНЯХ ЛЮДЕЙ.

Пора посмотреть правде в лицо и осознать, что происходит! Нам нужно найти равное по силе противодействие. У нас ещё есть время объединить весь человеческий потенциал, чтобы противостоять войне!

7 мая 2022 года на платформе проекта «Созидательное общество» состоится общечеловеческий Международный форум «Глобальный кризис. Мы люди. Мы хотим жить». Прямо сейчас волонтёры из 180 стран мира готовятся к этому беспрецедентному событию. Присоединяйтесь к общепланетарному прямому эфиру и расскажите о нём всем.

  • Сегодня, 10:45
  • DTV
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