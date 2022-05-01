Всему человечеству грозит полное уничтожение. Это правда, в которую не хочется верить. Но наш общий враг уже сейчас рушит и забирает жизни миллионов людей на Земле.
Последняя война человечества уже идёт!
В современном потребительском формате невыгодно и невозможно решить ни один из существующих кризисов, превращающих нашу жизнь в сущий ад. Всё зациклено на потреблении и манипуляции.
На каждой мировой проблеме зарабатывают. Зарабатывают на ЖИЗНЯХ ЛЮДЕЙ.
Пора посмотреть правде в лицо и осознать, что происходит! Нам нужно найти равное по силе противодействие. У нас ещё есть время объединить весь человеческий потенциал, чтобы противостоять войне!
7 мая 2022 года на платформе проекта «Созидательное общество» состоится общечеловеческий Международный форум «Глобальный кризис. Мы люди. Мы хотим жить». Прямо сейчас волонтёры из 180 стран мира готовятся к этому беспрецедентному событию. Присоединяйтесь к общепланетарному прямому эфиру и расскажите о нём всем.