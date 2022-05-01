Сотрудники подразделений МВД ПМР продолжают нести службу в усиленном режиме. Напоминаем: в Республике объявлен «красный» уровень террористической угрозы, в связи с чем отменён ряд запланированных мероприятий, включая военный парад и праздничный салют.
В качестве дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности, предупреждение и пресечение возможных террористических проявлений, действует запрет на использование бытовых пиротехнических изделий: салютов, фейерверков и другой пиротехники,сообщает пресс-центр МВД ПМР
Ограничительные меры касаются всех: физических и юридических лиц (независимо от формы собственности). Нарушителей данных требований милиция будет привлекать к административной ответственности по ст. 20.26 «Нарушение покоя граждан и тишины». Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа на граждан – в размере до 460 рублей, на должностных лиц – до 920 рублей, на юридических лиц – до 1840 рублей ПМР. В повторном случае сумма штрафа увеличивается в два раза.
В предстоящие выходные и непосредственно в праздничный день милиция будет охранять правопорядок и обеспечивать безопасность граждан в населённых пунктах, а также на береговой линии Днестра и Кучурганского водохранилища.
Напоминаем: купальный сезон ещё не открыт, дно водоёмов не обследовано, спасатели не приступили к несению службы. Рекомендуем воздержаться от купания, это может быть опасно для жизни и здоровья.
Автолюбители учитывайте, что 9 мая с 6:30 до 12:00 будет запрещена парковка личного транспорта в сквере Городского Дворца культуры.