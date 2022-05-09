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В Молдове изымают из продажи курятину и партию сока

В Молдове изымают из продажи курятину и партию сока

Нацагентство продовольственной безопасности Молдовы сообщает, что в партии курятины местного производителя обнаружена сальмонелла, а сок не соответствующего требованиям.

Процедуру изъятия из торговой сети и отзыва у покупателей курятины местного производителя PB-NORD начало Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA).

По информации ведомства, в мясе птицы выявлен серотип Salmonella.

Информация о товаре:

Причина отзыва: наличие Salmonella enteritidis (обнаружено контролем ANSA).
Название продукта: Охлажденная птица.
Производитель: IM ,,PB-NORD ”SRL
Дистрибьютор: ETALONUS GRUP SRL
Лот: Истекает 09.05.2022

ANSA информирует, что срок годности партии охлажденного мяса птицы, которое попадает под изъятие, истекает 9 мая. Потребителям настоятельно не рекомендуется употреблять этот продукт, если он уже приобретен. Агентство напоминает, что у покупателей есть право вернуть купленный товар в магазин, где он был приобретен.

В Молдове изымают из продажи курятину и партию сока

В Молдове изымают из продажи курятину и партию сока

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) также сообщает, что обнаружило партию сока, не соответствующего требованиям.

В настоящее время оператор пищевого бизнеса Kaufland S.R.L инициировал процедуру изъятия из торговой сети и отзыва у покупателей товара "Vreau din Romania Suc de mere și vișine", упаковка 3 литра.

Согласно информации, эта партия была обнаружена только в магазине Kaufland в Оргееве, ул. Михаила Садовяну, 29. Граждан, которые купили эти продукты, просят не употреблять их, они также имеют право вернуть их в магазин, где они их купили.

В Молдове изымают из продажи курятину и партию сока

В связи с этим граждан призывают обращаться с заявлением в Агентство по тел.: 0 (22) 26 46 43; зеленая линия: 0 800 800 33; Вайбер: 067675544; электронная почта: sesizare@ansa.gov.md.

Ранее ANSA изъяла из торговой сети партию куриных яиц, зараженных сальмонеллой. Срок годности лота истекает 12 мая текущего года.
ansa.gov.md
  • Вчера, 20:11
  • DTV
  • Просмотров: 41
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