Нацагентство продовольственной безопасности Молдовы сообщает, что в партии курятины местного производителя обнаружена сальмонелла, а сок не соответствующего требованиям.
Процедуру изъятия из торговой сети и отзыва у покупателей курятины местного производителя PB-NORD начало Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA).
По информации ведомства, в мясе птицы выявлен серотип Salmonella.
Информация о товаре:
Причина отзыва: наличие Salmonella enteritidis (обнаружено контролем ANSA). Название продукта: Охлажденная птица. Производитель: IM ,,PB-NORD ”SRL Дистрибьютор: ETALONUS GRUP SRL Лот: Истекает 09.05.2022
ANSA информирует, что срок годности партии охлажденного мяса птицы, которое попадает под изъятие, истекает 9 мая. Потребителям настоятельно не рекомендуется употреблять этот продукт, если он уже приобретен. Агентство напоминает, что у покупателей есть право вернуть купленный товар в магазин, где он был приобретен.
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) также сообщает, что обнаружило партию сока, не соответствующего требованиям.
В настоящее время оператор пищевого бизнеса Kaufland S.R.L инициировал процедуру изъятия из торговой сети и отзыва у покупателей товара "Vreau din Romania Suc de mere și vișine", упаковка 3 литра.
Согласно информации, эта партия была обнаружена только в магазине Kaufland в Оргееве, ул. Михаила Садовяну, 29. Граждан, которые купили эти продукты, просят не употреблять их, они также имеют право вернуть их в магазин, где они их купили.
В связи с этим граждан призывают обращаться с заявлением в Агентство по тел.: 0 (22) 26 46 43; зеленая линия: 0 800 800 33; Вайбер: 067675544; электронная почта: sesizare@ansa.gov.md.
Ранее ANSA изъяла из торговой сети партию куриных яиц, зараженных сальмонеллой. Срок годности лота истекает 12 мая текущего года. ansa.gov.md